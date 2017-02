Studenter fikk halv eksamen

Saken oppdateres.

Da fysikkeksamen ble delt ut til studentene i november, manglet halvparten av sidene, skriver studentavisa Under Dusken .

- Ikke lenge etter at eksamenssettet ble vi oppmerksomme på at halvparten av sidene manglet. Også formelarket som vi bruker gjennom hele eksamen manglet, forteller Joachim Ågotnes til Under Dusken.

LES OGSÅ: Trondheim på landstoppen i sykepleierutdanning

Feil fra trykkeriet

Etter en og en halv time var problemet løst, og studentene fikk utdelt den komplette eksamenen. Men da hadde allerede flere levert blankt.

110 studenter valgte å ta eksamen på nytt da de fikk tilbud om det.

Knut Veium, avdelingsleder ved avdeling for studieadministrasjon, sier til Under Dusken at dette er den mest omfattende feilen han har opplevd i løpet av sine 16 år i jobben.

- Dette er en blunder fra trykkeriets side, sier Veium. Han sier at trykkeriet nå har innført nye rutiner for å unngå at slike ting skal skje igjen.

LES OGSÅ: Færre lærerstudenter strøk i matte