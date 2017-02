- Vi er mer opptatt av mat, enn av bøndene som lager den

Saken oppdateres.

- Det er fint at forbrukerne er opptatt av mat, men det er viktig at vi også har et blikk på situasjonen i norsk matproduksjon. Nå kommer landbruksmeldingen som legger en retning for hvordan landbruket skal utvikle seg. Det første regjeringen gjorde var å doble antall kyllinger man kan ha i et fjøs, egg kan ikke produseres over hele landet og antall melkeregioner skal reduseres. Litt mer blikk og engasjement for landbrukspoltikken er viktig, sier Tone Sofie Aglen.

Foruten å diskutere mat og matprodusenters kår i Norge er det faste panelet innom Remas nye satsing på ølbrygging.

Byrom og DAB-radio

I Trondheim er byens beste byrom kåret, og slikt skaper både engasjement og debatt i panelet.

8. januar stenger FM-nettet i Midt-Norge og DAB-radioens tid er over oss.

Disney-filmen «Vaiana» kritisert for å fremme feminisme og ødelegge amerikanske verdier, hevdes fra høyresiden i USA.

Ukas tips

Helt på slutten får du også med deg ukas tips til kulturelle opplevelser.

Du kan lytte på vår podcast via denne linken , eller ved å klikke på bildet nederst i saken.

Bruker du iTunes så finner du podcasten via denne linken.