12 råd til foreldre som opplever samlivsbrudd

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at i overkant av 20 000 barn i Norge opplevde at foreldrene ble skilt eller separert i 2015. Men antallet barn som opplever dette, er egentlig høyere - det finnes nemlig ikke statistikk på hvor mange samboerpar med barn som går fra hverandre, ifølge Bufdir.

Elin Bjøru, psykologspesialist ved Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, og Ann Kristin Holstad, familie- og samlivsrådgiver ved Mentor instituttet, gir her noen råd til foreldre som står midt oppe i et samlivsbrudd.

Til foreldre som skal flytte fra hverandre, har Bjøru følgende råd:

1. Forsikre deg selv og barna om at dette skal gå bra.

2. Bearbeid egne følelser knyttet til bruddet med profesjonell hjelp eller med støtte fra venner eller voksne familiemedlemmer, men ikke gjennom deres felles barn.

Til foreldre som opplever samarbeidet som dårlig, anbefaler psykologspesialisten dette:

3. Tillegg den andre gode hensikter:

4. Om ting ikke fungerer, si til deg selv at det skyldes at du selv og den andre ikke får til det som dere begge innerst inne ønsker, og at barna er det aller kjæreste for dere begge, råder Bjøru.

5. Vær eksplisitt, men ikke anklagende eller bebreidende, når du forklarer hvordan du selv tror det kan bli best for barna.

6. Ikke ta for gitt at du alltid sitter med den beste løsningen.

- Vær villig til å lytte også til den andre forelderens forslag, anbefaler hun.

7. Når situasjonen er vanskelig, minn deg selv på at nesten all forandring skjer gjennom små skritt, særlig til å begynne med.

8. Ros både deg selv og den andre forelderen når du opplever noe positivt knyttet til barna og samarbeidet.

Dette er familie- og samlivsrådgiver Ann Kristin Holstads råd til foreldre når bruddet er et faktum:

9. Ikke snakk stygt om hverandre overfor ungene.

- Ungene tar ofte parti med den som rakkes ned på. Selv om det mange ganger kan være vanskelig å la være – hold igjen, anbefaler hun.

10. Gjør hverdagen så stabil som mulig for ungene, i forhold til bosted, vennekrets og skolekrets.

- Situasjonen oppleves mye vanskeligere hvis foreldrene i tillegg til å flytte fra hverandre, også flytter langt fra hverandre. Trygg ungene i at de ikke er skyld i situasjonen. Prøv å etablere litt like rutiner, slik at det ikke blir så store forandringer mellom hjemmene, råder Holstad.

11. God kommunikasjon og samarbeid mellom foreldrene er veldig viktig.

- Vis at de voksne er de voksne og gå foran som et godt eksempel. Vis barna at dere har kontroll på situasjonen og vil lede an i en ny situasjon på en trygg og god måte. Ha familieråd der alle samles og kan fortelle om sin situasjon og opplevelse av den. Gjør det forutsigbart, gjerne en gang i måneden i starten.

12. Vis kjærlighet, vær raus og forståelsesfull, men hold fast på regler og forventninger.

- Dårlig samvittighet får en leve med i et samlivsbrudd. Det er vanskelig å ta valg som påvirker andre enn seg selv. Mange vil kanskje lette på denne samvittigheten med å «kjøpe seg fri» i form av gaver, slakke på regler og forventninger. Erfaringsmessig ser vi at det å opprettholde dette også i et samlivsbrudd, er med på å gi forutsigbarhet som igjen gir trygghet i en ellers ny og forvirrende situasjon.