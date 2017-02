130 Isfit-deltakere mangler husrom i Trondheim

Saken oppdateres.

Torsdag 9. februar kommer om lag 500 studenter fra 100 land for å delta på Internasjonal studentfestival i Trondheim (Isfit). Tradisjonen tro skal studentene bo hos trondhjemmere som har en ledig seng, sofa eller madrass.

Seng og frokost

Rekrutteringssjef Mia Illøkken i Isfit opplyser på fredag at de fortsatt mangler 130 sengeplasser. Hun håper at det ordner seg i god tid før deltakerne ankommer.

- Hva forventes av en vert?

- Ikke mye. Studentene er opptatt på dagtid og utover kveldene, så de kommer kun til å være hos vertene om natten og til frokost.

Utover det sørger festivalen for fullt program med måltider gjennom dagene og kveldene.

Fakta om Isfit Internasjonal Studentfestival i Trondheim (Isfit) arrangeres for 15. gang i 2017.

Det skjer på Studentersamfundet i Trondhjem fra 9. til 19. februar.

Festivalen er blitt arrangert annenhvert år siden 1990.

I år kommer cirka 500 studenter fra 100 land.

Årets tema er diskriminering.

Artister på årets program er blant annet Veronica Maggio, Kid Astray og Maria Mena.

Kilde: isfit.org

Målrettet rekruttering

Illøkken forteller at de har jobbet målrettet med å finne verter til årets festival.

- Vi har vært i kontakt med arbeidsplasser, linjeforeninger på campusene i Trondheim, Sit og Trondheim kommune. I tillegg har det vært en sak i Adressa. Vi prøver å spre ordet om hvor lite det krever, sier hun.

Adresseavisen har tidligere omtalt at Isfit manglet 340 sengeplasser 10. januar.

- Har det manglet senger under tidligere festivaler?

- Jeg tror ikke det har skjedd. Vanligvis blir det akkurat mange nok. Det handler om å ha is i magen og tro på at det ordner seg. Jeg tror folk i Trondheim har lyst til at det skal bli festival, sier Illøkken.

Få klager

Hun forteller at det er stor aldersspredning blant vertene. Tidligere har både barnefamilier, enslige eldre og studenter åpnet hjemmet sitt for de internasjonale studentene.

- Kjenner du til noen negative tilbakemeldinger fra tidligere festivaler?

- Vi har fått noen klager på at det ikke ble sånn som deltakere eller verten forventet. For eksempel at verten trodde de skulle få være mer med deltakeren, sier Illøkken.

Derfor ønsker hun å understreke at vertene dessverre ikke får mye tid med studentene. De har imidlertid én fridag i løpet av de ti dagene Isfit arrangeres.

- Da er det opp til vertene om de vil finne på noe med dem. For eksempel en middag, eller vise dem rundt i byen, sier rekrutteringssjefen.

Om du ønsker å være vert under festivalen kan du registrere deg på Isfit sine sider .

