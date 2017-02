I helga kan barn og foreldre komme seg ut på glattisen i Trondheim

Saken oppdateres.

Trondheims kommunes tankbil kjører sakte rundt fotballbanen på Rosenborg torsdag formiddag. Ved hjelp av frost og vann fra tanken som rommer 3000 liter blir banen sakte, men sikkert forvandlet til en skøytebane.

- Får vi litt nattefrost nå, blir det bra, sier Einar Moe i Trondheim bydrift, som kjører «isbilen» sammen med kollega Karin Bjerken.

På banen ligger det nå om lag fem centimeter is. Nå skal vannet få fryse på før de vanner igjen.

Håper på skøytedag med fullt av barn

Søndag 5. februar er det Skøytedagen i Trondheim, arrangert av Sør-Trøndelag ishockeykrets (STIHK).

Fire baner i ulike bydeler skal stå klare med nylagt skøyteis til søndag, og ishockeykretsen håper på storinnrykk av familier med barn. Derfor har Moe, Bjerken og deres kolleger satt av hele dagen til islegging.

- Trondheim kommune gjør nå en kjempejobb for å vanne uteisbaner. Noe som gjør at hundrevis av unger kommer seg ut av «sofa og skjerm-hypnosen» og kommer seg ut i friskluft og på skøyter i god gammel stil. Vi hadde ikke klart oss uten dem, sier Bjørnar Kvello Hansen, som er leder for rekruttering i STIHK.

- Målet er å få skøyteaktivitet der folk er, slik at man slipper å dra til en ishall. Vi prøver å spre banene rundt om i byen, slik at det blir noe for alle, sier Hansen.

Det blir aktiviteter som hinderløype, løkkehockey, skøytekurs, servering, musikk og show.

Et godt alternativ nå som det er lite snø mange steder.

Familiedag

- Målgruppen er barn fra tre år og oppover. Dette er en familiedag, så vil gjerne ha med både barn, foreldre, onkler og tanter, sier Hansen om arrangementet, som er gratis for deltakerne.

Skøyteinteressen er stor i Trondheim, mener Hansen, som forteller om veldig bra rekruttering i de yngste gruppene fra tre år til ni år.

Det var en rekordtidlig start på sesongen for dem som liker å gå på skøyter i Trondheim.

- Hockeyinteressen er stor, men utfordringen er å holde på dem når de blir eldre, sier han.

Det er meldt kaldere neste uke, og det tror vi fører til at flere kommer seg ut på skøytebanene også neste uke, mener rekrutteringslederen.

Skøytedagen varer fra klokka 10 til 14 søndag.

Disse skøytebanene vil søndag være islagt:

Tonstadbanen på Tiller

Myra på Byåsen

Rosenborgbanen på Rosenborg

Hörlocksbanen på Charlottenlund

