Rundt 2000 gikk på skøyter på Theisendammen

Skøytesøndag på Theisendammen arrangeres vanligvis i januar, men i år var ikke isen tykk nok før i februar, forteller Bård Solem i Blyberget frileik.

- Skøytesøndag prøver vi å få til i løpet av januar, og det har vi gjort hvert år tidligere. Men nå bestemte vi oss på torsdag, og la ut invitasjonen på Facebook. Isen var ikke tykk nok før forrige søndag, sier Solem.

Delte ut 500 pølser

Blyberget frileik anslår at rundt 2000 barn og voksne var på Theisendammen på skøytesøndagen.

- Det er et lavterskeltilbud, uten avgift. Ved 14-tiden hadde vi delt ut 500 pølser gratis til barna. Vi kokte kaffe på storkjel, og har 20 par skøyter som vi låner ut gratis. Man kan bruke skisko på turskøytene, sier Solem.

Han forteller at mange så på oppvisningen i kunstløp fra Trondhjems Skøyteklub på Theisendammen.

- Vi vil oppfordre til å bruke nærområdet og skøyter som en del av friluftslivet. Her møtes alle generasjoner. Vi tror vi treffer en del som ikke kommer seg ut ellers, i alle fall nå når skiføret ikke er så godt, sier Solem.

Høvler ned isen

Skøyteisen på Theisendammen er med i et prosjekt som heter skøyteglede.

- Det er fem slike baner i Norge, som er en del av et samarbeidprosjekt som Norges Skøyteforbund har. På de fem banene høvles isen ned tre-fire millimeter, til fersk is som er glatt og fin, sier Solem.

Opptil 30 cm tykk is

Han forteller at isen på Theisendammen nå er 25-30 centimeter tykk.

- Is på 25 centimeter tåler i teorien 2,5 tonn i et begrenset område. Men vi kan ikke garantere at den er så tykk over alt. Der vannet renner ut i Ilabekken, er isen tynn og det er delvis åpent, sier Solem.

Med værmeldingen om stabilt fint vær den kommende uka, inviterer Blyberget frileik til en ny skøytesamling onsdag kveld.

- Onsdag har vi et nytt åpent arrangement på Theisendammen. Da kan folk ta med hodelykt, ved og pølser. Da skal vi borre fakkelbokser ned i isen, slik at isen lyses opp, sier Solem.