Stenger vannet på Flatåsen

Saken oppdateres.

Nå må beboere i deler av Nedre Flatåsvei belage seg på en tørr søndag kveld.

- Vi vil stenge av vannet fra klokken 16.30, og vannet blir trolig borte fire- fem timer, sier Hallvar Selbekk, vaktleder i Trondheim bydrift.

66 adresser i området mellom Nedre Flatåsvei 118 og 342 vil bli rammet av vannstengingen.

- Vi forsøker å varsle beboere på telefon, og har bedt de om å tappe vann for kvelden. I tillegg vil vi plassere ut en vannvogn i området, sier Selbekk.

Natt til lørdag rykket bydrifta ut til vannlekkasje på Bakklandet.

Hull på ledningen

Det var ved 14-tiden søndag bydrifta ble varset om at vannet fosset opp av bakken på en gangvei i området. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at det er blitt hull på hovedvannledningen, og årsaken er korrosjon, forteller Selbekk.

- Vi må nå igangsette gravearbeid for å få reparert vannledningen. Vi regner med dette vil ta fire-fem timer, sier Selbekk.

Han sier at det er mye vann i området, og ber folk være oppmerksomme på at det kan bli glatt når dette fryser til is.