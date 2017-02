Feiringen av samejubileet er i gang

Saken oppdateres.

En kanonsalutt ble avfyrt klokka 11.45 fra Kristiansten festning i Trondheim på festdagen, der både kong Harald og statsminister Erna Solberg er gjester. Kristiansten festning skriver på Facebook-siden sin at det også blir heist festflagg for å hilse kong Harald som er her i anledning samenes nasjonaldag.

Festkledde samer har samlet seg på Torget i Trondheim i anledning åpningen av Tråante 2017. For hundre år siden samlet samer fra flere land seg for første gang i Trondheim for å drøfte og belyse felles saker og rettigheter.

I en uke skal 120 arrangementer med stor bredde avvikles. Denne første festdagen kommer blant annet H.M. Kong Harald og statsminister Erna Solberg til Trondheim for å delta i feiringen.

Ordfører Rita Ottervikåpnet feiringen på Torget.

- Vi er stolte over å holde 100-årsfeiringen her i Trondheim. Det er flott å se hvordan samisk kultur og historie preger bybildet i dag. Jeg er stolt og glad fordi vi enda tydeligere får vist samisk kultur. Det er viktig at skolene tar samisk kultur inn i undervisningen og at ungene får lære om samisk kultur, sier Ottervik.

Torget i Trondheim er fullt av mennesker

Statminister Erna Solberg tok et bilde av folkemengden fra scenen.

- Det er sjelden å se en så fargerik folkemengde. Det er en stor ære å få være med på åpningen av Tråante 2017, sier Solberg., og trekker fram arbeidet til foregangskvinnene som

Hun trekker fram - Fornorskingspolitikken er en svart del av historien, og den bidro til å gjøre mye i samisk kultur skambelagt, sa Solberg, og sier at det har vært viktig å rette opp disse feilene.

Mange har mistet det samiske språket som følge av fornorskingspolitikken og hun takker ildsjelene for at stadig flere har fått språket tilbake og velger å bruke det.

- Det er et sårbart språk og kultur, og vi har alle et felles mål om å styrke det, sier statsministeren.

Programmet for 6. februar

09.00-10.00: Gudstjeneste i Nidarosdomen

09.00-18.00: Utstillingen «Naemhtie såårneme! Rørossamer i aviser 1910 – 2017», Trondheim folkebibliotek

10.00-10.30: Samiske fortellinger og joik for barn, Trondheim folkebibliotek

10.00-18.00: Ektine kulturkafé - utstillinger, opptredener, livlige samtaler og samisk kaffe, Metodistkirken

10.00-18.00: Utstillingen «Mens landet forsvinner», Olavshallen

10.30-10.15: 100-årsmarkering ved Metodistkirken, Cicignons plass

11.30-12.15: Åpingsseremoni på Torvet

12.00-19.00: Sørsamisk bok- og kulturbuss (Nordland), Torvet i Trondheim

12.00-19.00: Kultur- og bibliotekbussen (Sør-Trøndelag), Torvet i Trondheim

12.00-22.00: Utstillingen «Båatsoe – Sørsamisk reindrift», Ni Muser

12.15-19.00: Folkefest på Torvet

12.15-19.00: Marked i lavvoen på Torget (ekstern lenke)

13.00-14.10: Jubileumsgudstjeneste, Nidarosdomen

14.00-15.00: Åpning av utstilling med protokollen fra møtet i 1917, NTNU Gunnerusbiblioteket

15.00-16.00: Luođit Sámis - Joiketoner fra Sápmi, Metodistkirken

15.30-16.00: Konsert med Kalle Urheim, Torvet i Trondheim

16.00-16.30: Høytidelig åpning av "Utstillingene i Olavshallen". Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke står for åpningen, Olavshallen

16.00-20-00: Utstillingen «100 samiske portretter», Olavshallen

16.00-20.00: Utstillingen «Dialog i tid», Olavshallen

16.00-20.00: Utstillingen «Jielije saemien duedtie» som viser samisk håndverk fra ulike områder i Sápmi, Olavshallen

17.00-18.30: Jubileumsforestilling - Jielemen Aavoe, Olavshallen

18.00-19.15: Kammerspill - Fra Kautokeino til Kalvskinnet, Frostating lagmannsretts gamle rettssal på Kalvskinnet

19.00-21.00: Festmiddag, Scandic Bakklandet

20.00-21.30: Jubileumsforestilling - Jielemen Aavoe, Olavshallen

20.00-21.40: Elsa Laula, Trøndelag teater

Utfyllende informasjon og hele programmet for jubileumsuken finner du her (ekstern lenke).