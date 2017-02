Saken oppdateres.

- Jeg er overrasket over at en utbygger ber kommunen om noe slikt, sier Aps gruppeleder Geir Waage.

- Dette er triksing fra Spektrum-utbyggeren, og det forundrer meg stort at utbygger tar sjansen på noe slikt. Det oppfatter jeg som alvorlig i en sak som berører hele Trondheim, sier Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift.

- Det er i beste fall veldig spesielt. Dette fører bare til mistenkeliggjøring, sier SVs gruppeleder Ottar Michelsen.

Kommunen nektet hemmelighold

Det var den 13. desember i fjor at prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum og daglig leder i ÅF Advansia Midt-Norge, Kjell Håvard Nilsen, ba om hemmelighold av grunnlagsdokumentene i detaljreguleringen av den nye storhallen på Øya.

Ifølge en mail fra byplansjef Hilde Bøkestad skrev Nilsen blant annet: «Vi tror ikke at det er noen heldig løsning at grunnlagsdokumentene for saksfremlegget blir offentlige tilgjengelige. Det vil gjøre det meget vanskelig for Byplankontoret å få gjort sitt saksfremlegg etter egen plan.» En av grunnene som oppgis er å forhindre at saksbehandlingen foregår i media.

Byplansjef Hilde Bøkestad nektet Nilsen dette, med bakgrunn i at alle grunnlagsdokumenter er offentlige.

- Uakseptabelt

Under tirsdagens formannskap ble saken et tema. Waage, som styrte skuta grunnet frafall fra både ordfører Rita Ottervik og varaordfører Hilde Opoku, er lite imponert.

- Jeg reagerer sterkt. Vi er opptatt av at all informasjon er offentlig, og ikke minst er det viktig at all type informasjon fra utbygger er tilgjengelig for alle i Trondheim. Hvis ikke er det med på å mistenkeliggjøre et utbyggingsprosjekt, og på å lage dårlig grobunn for den offentlige debatten. Vi er avhengig av at ting er offentlig, og jeg reagerer på at noen ber om at dokumenter unndras offentlighet. Det er med på å ødelegge debatten, sier han.

- Vil dere politikere gjøre noe i forhold til utbygger i denne saken?

- V i har ingen sanksjonsmuligheter mot utbygger. Men heldigvis har vi et byplankontor som har vært tydelig på at dette er uakseptabelt, og det stiller vi oss helt og fullt bak, sier han.

I strid med policy

- Er du overrasket over at en så erfaren aktør spør om hemmelighold?

- Jeg er overrasket over at en slik henvendelse i det hele tatt kommer, uansett hvem det er fra. Det er stikk i strid med kommunens policy om meroffentlighet.

Nilsen har vært involvert i flere store utbyggingsprosjekter i Trondheim gjennom mange år, deriblant Sirkus Shopping, City Lade og Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Rådmannen: – Ikke arkivverdig

Men det var ikke bare mot utbyggeren kritikken kom i formannskapets møte tirsdag.

Ingrid Skjøtskift (H) viste også til at det gjennom kommunens innsynsløsning (postjournalen, journ.anm.) ikke er mulig å innhente sentrale plandokumenter knyttet til regulering av Nidarø. Verken Nilsens forespørsel om hemmelighold, eller konkrete dokumenter levert til kommunen 5. januar er å finne der.

Kommunaldirektør byutvikling Einar Aassved Hansen svarte at alle dokumenter er blitt arkivert på normal måte i saken om Nidarø.

- Når det gjelder den konkrete henvendelsen fra prosjektleder for Spektrum, som det vises til, kom den som en del av en ikke arkivverdig kommunikasjon mellom saksbehandler i Trondheim kommune og plankonsulenten. Dette skjedde i overgangen til nytt e-postsystem, derfor ble innholdet i e-posten fra prosjektleder lagt inn i byplansjefens svar som ble arkivert på ordinær måte, sa han.

- Må rydde opp

Det holder ikke for Skjøtskift.

- Jeg reagerer sterkt på at en slik oppsiktsvekkende henvendelse ikke er arkivført. Det mener jeg er en feilvurdering, og den er alvorlig, sier hun.

Waage er heller ikke videre imponert.

- Vi forventer fortløpende journalføring, og at det skal være søkbart slik at alle kan finne dokumentene. Jeg forventer at rådmannen rydder opp i dette, sier han.