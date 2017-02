Kjørte til butikken - glemte bilen

Saken oppdateres.

Mandag kveld fikk politiet melding om en bil som gikk på tomgang utenfor en butikk på Nyborg.

- Det var noen som ringte oss, de syntes det var merkelig at bilen sto der over lengre tid uten at noen var i nærheten, sier operasjonsleder i politiet i Trøndelag Arnt Harald Aaslund.

Ifølge operasjonslederen skal bilen ha stått på tomgang et par timer.

Politiet fikk tak i bilens eier på telefon, og det ble avklart at det var samboeren hennes som hadde disponert bilen.

- Det var en kar som hadde vært på butikken. Han hadde satt fra seg bilen med motoren i gang. Så handlet han og gikk hjem. Bilen ble glemt i igjen, sier Aaslund.

Bilen ble hentet etter telefonen fra politiet.

- Hva synes du om dette?

- I manges verden kan dette oppfattes som sløvt, men i en travel verden kan det skje. Det skjer ikke så ofte, sier Aaslund.