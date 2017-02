Les dette før du skroter den gamle FM-radioen din

DAB-tips for bedre mottak

Saken oppdateres.

– Ikke kast radioen, oppfordrer Tone Pettersen Olden, kommunikasjonssjef i Trondheim Renholdsverk.

Hun ber folk sjekke om radioen har en inngang for eksterne apparater. Da er det mulig å koble til et DAB+-adapter. Hun oppfordrer også til å velge adapter i bilen, fremfor å kaste den FM-baserte bilstereoen.

– Det er utvilsomt best for miljøet om man fortsatt bruker de gamle apparatene, sier hun.

Renholdsverket har foreløpig ikke opplevd økt innlevering av gamle radioer. Kanskje er det stille før NRK tas av FM-nettet på onsdag, eller kanskje har folk funnet løsninger ved å oppgradere sine gamle radioer? Pettersen Olden er ikke sikker, men håper folk tenker seg om før de gjør radiovalget, og bidrar til at søppelberget av brukt elektronikk blir litt mindre.

Slik får du DAB i den gamle radioen

Om du følger renholdsverkets anbefaling må du leve med at din gamle radio får selskap av en ny liten dings oppå, eller ved siden av seg. Miksen av et vakkert radioklenodium og en digital plastboks er kanskje ikke optimal, men det gjør nytten. Prismessig ligger en DAB-adapter fra rundt 600 kroner og oppover. Noen av dem har også mulighet for å spille av internettradio, strømme lyd fra musikktjenester og har flere muligheter for tilkobling av andre eksterne kilder.

Har du for eksempel en Tivoli-radio for FM-sendinger – den er det solgt svært mange av i Norge – har den en linje-inngang (også kalt AUX-inngang eller «Line In») hvor du enkelt kan koble inn en adapter for DAB+.

Stereoanlegg har også ekstrainnganger hvor du kan koble på eksterne kilder som et DAB-adapter.

DIN-plugger

Dersom du har et eldre apparat, for eksempel Tandbergs populære Sølvsuper, har disse en fem-pins DIN-inngang for eksterne apparater.

Da kan du bruke en overgangskabel med DIN til stereo jack eller phono som du plugger i DAB-adapteren, nettbrettet eller datamaskinen.

Da må du bruke inngangen på det gamle apparatet som ofte er merket «TAPE» eller «EXTRA».

Det finnes også sendere som overfører DAB-signalet til din gamle radio via FM-båndet.

Spesialavfall

Om radioen ikke har inngang til en adapter, eller om du av en eller annen grunn vil kvitte deg med den, bør du levere den til gjenvinningsstasjonen eller til en butikk som selger nye radioer. Du kan også putte den i den røde spesialavfallsboksen, hvis den får plass der. Det er mulig å gjenvinne 90 prosent av komponentene i en radio, forteller Olden.

–De inneholder blant annet gull, kobber og aluminium. Det er viktig å ta vare på ressursene og bruke ting lengst mulig. Men dersom det ikke går er det viktig at de går til riktig behandling, slik at vi kan gjenvinne det som er går an, sier Olden.

