Nå er DAB-sinkene i trøbbel

Saken oppdateres.

- Mange har reservert ny DAB-radio og disse står da først i køen når vi får inn nye apparater, sier Stian Elveli som er kundebehandler hos Elkjøp.

Hans erfaring fra overgangen i Nordland gjør at han venter stor pågang i Midt-Norge når overgangen skjer denne uken. Spesielt på hjemmeradio.

Et søk adressa.no har gjort hos butikker i Trondheim, viser at flere er tomme for de billigste adapterene. Enkelte er også utsolgt for hjemmeradioer.

- Vi har få DAB-radioer i butikken nå. Adapter til hjemmeradio er vi tomme for. Vi har en del adapter til bilradio inne, sier Janne Evensen som jobber hos Clas Ohlson på Lade.

Først i køen

Etterspørselen har naturlig nok økt siden desember, og flere har bestilt ny radio i butikken og står da først i køen når det kommer mer DAB-radioer og adaptere inn til butikkene.

- Vi har merket overgangen på DAB-radio og adapter. Ennå klarer vi å levere. Vi har adapter både til hjemmeradio og bilradio. På nyåret var vi tomme, men nå skal vi ha nok til å møte etterspørselen fremover, sier Joachim Myrvang som jobber på kundesenteret hos Expert.

Men også her viser nettsiden til butikken at enkelte modeller ikke er på lager.

Les også: Forventer DAB-sjokk og ville tilstander

Leverandørene sliter

Romsdals Budstikke skrev før helgen at butikkene i distriktet var i ferd med å tømmes for DAB-adaptere til bil, og at leverandørene sliter med å levere.

- De aller fleste adapterene til bilradio har vi på lager. Vi er utsolgt for hjemmeradio, og får ikke inn mer før i løpet av mars/april. Fra desember har etterspørselen økt voldsomt. Når overgangen skjer i Midt-Norge vil det bli et rush i butikkene, sier Elkjøps Stian Elveli.

Les også: Kulturministeren raser mot brudd i DAB-nettet

Utbedrer DAB-dekningen

Radiolyttere i de Trøndelag og More og Romsdal kan fortsatt høre P4, Radio Norge og lokalradio på gamle radioer fram til 21. april. Helt fram til slukkingen onsdag har NRK vært i sving for å utbedre DAB-dekningen på mindre steder i de to fylkene.

Les også: - Slukking av FM-nettet er en gavepakke for lokalradioen

Forberedt på travle dager

Øyvind Vasaasen, som er beredskapssjef i NRK, påpeker at tre ganger så mange mennesker blir berørt av slukkingen onsdag som da FM-nettet ble tatt ned i Nordland. Derfor er hjelpeteamene forberedt på at det nå kan bli travlere.

Les også: «Radioaktiv» grønn vogn ruller rundt i Trøndelag med hjelp til deg

- Disse kan «rykke ut» til lyttere vi ikke klarer å hjelpe via publikumsservice. Hjelpeteamene kontrollerer også dekning i områder vi hadde fått tilbakemeldinger på, og de besøker forhandlere og verksteder, forteller han til NTB.