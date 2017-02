Nå rives dette kjente skiltet i Trondheim ned

Saken oppdateres.

Fische-skiltet som har vært et landemerke i Trondheim siden 1990, står nå for fall.

Den nederste delen av skiltet er allerede fjernet, som i sin tid kunne skilte med et blinklys som vakte oppsikt blant byens bilister.

Her kan du lese mer om skiltets historie.

Artig eller hyperaktivt?

Entreprenør Karl-Ove Bjørnstad bygger et bygg i seks etasjer på nabotomta, og skiltet må dermed tas ned.

Bjørnstad røpet imidlertid en viss nostalgi i fjor sommer da byggingen tok til:

- Det skiltet har alltid vært artig, spesielt når det blinket i Innherredsveien, sa Bjørnstad til Adresseavisen.

Freia-skiltet i Trondheim forsvant også for noen år siden.

Like begeistret er ikke byantikvar Gunnar Houen, som uttrykte glede over at skiltet forsvinner:

- Den gang skiltet blinket, var det altfor aktivt. Man kan nesten si hyperaktivt. Det er da nok uro i verden som det er, sa Houen til Adresseavisen sist sommer.

Adresseavisens lesere var imidlertid ikke like kritiske.

61 prosent svarte at de synes at det er trist at skiltet ble tatt ned i en leseravstemning sist sommer.

SE BILDESERIE: Morsomme skilt i Trøndelag