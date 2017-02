Spektrum-prosjektleder sier han var usikker på hvor grensa gikk

Saken oppdateres.

I desember i fjor sendte prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum Kjell Håvard Nilsen en e-post til byplansjefen der han skrev: «Vi tror ikke at det er noen heldig løsning at grunnlagsdokumentene for saksfremlegget blir offentlige tilgjengelige. Det vil gjøre det meget vanskelig for Byplankontoret å få gjort sitt saksfremlegg etter egen plan.»

- E-posten ble sendt etter at vi hadde hatt en intern diskusjon i prosjektet rundt når dokumenter skal offentliggjøres. Vi er ikke på jakt etter hemmelighold, det var bare et spørsmål om på hvilket tidspunkt i den pågående prosessen at det skulle offentliggjøres. Det var et ærlig spørsmål, og jeg fikk et ærlig svar, sier Nilsen.

- Men det var jo et ønske om å unndra noe fra offentligheten på et visst punkt i prosessen?

- Jeg lurte på hva som var riktig. Denne saken setter mange følelser i sving, og når vi vet at det blir justering på dokumentene etter hvert, så tenkte jeg at det var bedre å få debatten rundt de riktige dokumentene. Men jeg ser at dette ble feil. Jeg bøyer meg i støvet, sier Nilsen.

- Kjenner ikke du som en erfaren prosjektleder at dette er offentlige dokumenter som alle skal ha tilgang til?

- Selv om jeg er erfaren, var jeg usikker på hvor grensa gikk her, sier Nilsen.

- Har du bedt om slikt i tidligere prosesser?

- Nei.

- Bør ikke du som ansvarlig for utbyggingen av omstridte Spektrum ha stort ønske om offentlighet?

- Jo, og det ønsker jeg. Jeg har blant annet stilt opp og holdt orientering for Nidarøs venner og holdt foredrag løpende underveis i prosessen. Vi ønsker åpenhet.

- Bidrar ikke mailen til mistenkeliggjøring av din jobb som prosjektleder?

- Jeg håper folk som kjenner meg og vet hva jeg står for ser at dette kom ut feil. Vi vil bare det beste for byen, men jeg ser at formuleringen ser alvorlig ut, og det må jeg beklage, sier Nilsen.

