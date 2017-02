- Afghanske politikere er bare på TV

Saken oppdateres.

– Jeg har bare sett afghanske politikere på TV. De kommer ikke for å snakke med vanlige folk, forteller Aftab.

Både han og Isahulla bor sammen i et kollektiv for mindreårige asylsøkere på Heimdal. At det var nettopp de to av tolv barn fordelt på to boliger som fikk møte den høyt rangerte representanten for det norske demokratiet var tilfeldig. Det var nettopp de to som kom først hjem fra skolen den dagen.

Deltakelse i samfunn

For Olemic Thommessen var det derimot ikke et tilfeldig valgt sted å komme til.

- Jeg er opptatt av integrering, og at de som kommer til Norge skal få gode lojalitetsbånd til samfunnet vårt. Derfor prioriterer jeg ofte besøk som dette, forteller han, og legger til:

- Det er viktig at vi gir flyktningene en god start i landet, og at de blir tatt imot med vennlighet. I tillegg ser de at vi er et samfunn basert på tillit. Det beviser jeg med å sitte her, uten at det er masse politi til stede. Det er en viktig kvalitet med det samfunnet vi lever i.

- Lær norsk

Stortingspresidenten hadde følgende råd til Aftab og Isahulla:

- Lær norsk, språk er viktig for å lykkes. Og ta en utdannelse. Det er nøkkelen til integrering.

I tillegg fikk guttene små humoristiske hint om at det å lære seg å gå på ski, kanskje ikke var så dumt. Et annet alternativ er å delta i sportsaktiviteter på fritiden.

- Jeg liker ikke å delta i sport, svarte Isahulla, som heller vil trene på treningsstudio.

- Vel, da er vi to som ikke liker sport, lo presidenten tilbake.

Aftab spiller gjerne fotball.

Ikke krig

På spørsmål til guttene om hva som er de største forskjellene fra hjemlandet, svarer Aftab:

- Her er det ikke krig, ingen Taliban. Dere har demokrati, og både politikere og politi er snille.

Begge har de planer for fremtiden. Isahulla vil bli tolk, mens Aftab vil jobbe i helsesektoren.

- Vi legger vekt på at de som bor her skal gå på skolen og delta i aktiviteter på fritiden. Vi følger dem tett, sier leder for bofellesskapet drevet av Otrera, Eva Schei.