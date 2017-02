Væretunnelen stenge seg selv

Saken oppdateres.

Væretunellen er åpnet igjen etter at den var stengt onsdag morgen

Autosteng-funksjon

Trafikkoperatør Magnus Storrø i Vegtrafikksentralen bekreftet onsdag morgen at tunellen var stengt i begge retninger.

- Tekniske problemer gjør at tunellen automatisk er gått i stengt, vi mistenker at det er et strømrelatert problem. Vi har teknikere på vei til stede for å undersøke årsake, sier Storrø.

- Så tunnelen har stengt seg selv?

- Tunnelen er utstyrt med en autostengfunksjon. Hvis tunellen merker at den mangler strøm via sine systemer vil den automatisk stenge fordi den ikke kan drifte sikkerhetssystemene.

- Hvor vanlig er det at dette skjer?

- Det er ikke spesielt vanlig, det skjer ganske sjeldent, sier Storrø.

Forsøkte å snu

Politiet skrev onsdag morgen på twitter om stengingen og om et vogntog forsøkte å snu i tunellen.

- Tunnelen stengte seg selv og et vogntog forsøkte å snu inni der, skriver politiet i twittermeldingen.

Fungerende operasjonsleder i politiet i Trøndelag, Viola Elvrum sier politiet har vært på stedet.

- Det var en trailer som hadde kilt seg fast i forbindelse med at den hadde forsøkt å snu, men den har kommet seg løs. Politipatruljen fikk formidlet til sjåføren at han måtte vente, sier Elvrum.