Saken oppdateres.

- Det blir en opplevelse for livet, sier 24 år gamle Liew Jeen Vern fra Malaysia. Hun studerer økonomi i Seoul i Sør-Korea og har nettopp kommet til Trondheim for å være med på festivalen. Hun regner med at dette er den ene gangen i livet hun får møte mennesker fra over hundre land på én gang.

I år har den internasjonale studentfestivalen i Trondheim 466 deltakere fra 107 ulike land. Ifølge arrangørene utgjør disse landene over halvparten av verden. På åpningsdagen blir deltakerne skysset rett til Studentersamfundet etter å ha reist langt med fly og kanskje tog. Her blir de i løpet av dagen plukket opp av vertsfamiliene sine før selve festivalen starter.

«Du elsker ikke det du ikke kjenner»

Pizzaesker, kaffekrus og småmat er strødd utover bordene i storsalen mens studentene fra hele verden kommer innom, sitter noen timer, venter, prater, spiller kort og blir kjent. Diskriminering er årets tema, og deltakerne blir delt inn i grupper som skal diskutere for eksempel utdanning, historie, vitenskap eller media. De ser fram til å møte folk fra hele verden og snakke om hvordan diskriminering arter seg rundt om i verden og også vise andre hvordan situasjonen er i deres land.

Liew Jeen Vern fra Malaysia ser fram til ti dager med utveksling av ideer på tvers av land og kulturer og siterer et ordtak fra landet sitt: «Du elsker ikke det du ikke kjenner».

- Dette er en måte å forstå verden bedre, fortsetter hun. Økonomistudenten skal delta i gruppen med utdanning som tema i tillegg til det overordnede temaet diskriminering. Nå sitter hun på Samfundet og venter på å få møte vertsfamilien hun skal bo hos i de ti dagene Isfit varer.

Ser mest fram til å møte vertsfamilien

Denne formiddagen på Samfundet har hun møtt den 28 år gamle amerikaneren Alex Ness fra Minnesota. Han skal også være med i den samme utdanningsgruppen. Han forteller at han er lærer i USA og er i gang med masterstudiet sitt.

- En venn fortalte meg om Isfit, og det hørtes ut som en spennende mulighet til å møte andre. Ideene bak isfit er storartet og viktige, sier han. Han mener det er viktig å bruke undervisning og skolen til å hindre diskriminering.

- Hva ser du mest fram til på Isfit?

- Det er å møte vertsfamilien min. Det er en sjelden mulighet til å bo ti dager hos en vanlig familie i et helt ukjent land.

Også Alex Ness mener festivalen i Trondheim er en unik mulighet til å forstå verden bedre og ikke minst lære folk fra hele verden å kjenne.

- Vi har ulike måter å se det samme på. Nå skal vi jobbe sammen og løse problemer sammen. Da må vi forstå hverandre.

I utlandet for første gang

21 år gamle Bruna Santana fra Rio de Janeiro i Brasil er på sitt livs aller første utenlandstur. Hun dro fra Brasil 6. februar og kom til Trondheim to dager etterpå. Nå har hun hatt en natt på en studenthybel på Moholt gjennom ordningen «coachsurfing» før hun skal møte vertsfamilien sin. Bruna Santane er journaliststudent i Brasil og skal delta i mediegruppen når hun er i Trondheim.

Også hun gleder seg til å møte alle de andre. Hun tror media er viktig for å vise fram og informere om diskrimering og det som er galt i samfunnet. Det er en grunn til at hun vil bli journalist.

- Dette er en fantastisk mulighet til å møte andre og snakke om det som ikke fungerer og hvordan det kan bli bedre, sier Bruna Santana.

Nesten 10 000 studenter fra hele verden søkte om å få bli deltaker på Isfit.