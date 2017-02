Kontroll på brann i enebolig i Trondheim

Saken oppdateres.

Klokken 08.47 fikk brannvesenet melding om at det hadde brutt ut brann i en enebolig på Havstein i Trondheim.

- Det er åpne flammer. Vi er på stedet og driver med slukking, sa brannmester Gunnar Sundli ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Slukket brannen

Brannvesenet saget hull i veggen og det var kraftig røykutvikling på stedet, opplyste Adresseavisens fotograf på stedet.

Innsatsleder Marius Aasbø ved Trøndelag politidistrikt sa like etter klokken 09.30 at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

Startet innendørs

Det var ikke fare for at brannen skal spre seg til andre hus i området, opplyser politiet. Like før klokken 10 melder brannvesenet om at brannen er slukket.

- Brannen startet innendørs i et tilbygg. Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til brannen, sier brigadeleder Trond Fjeldsæter ved Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Varslet av forbipasserende

Det var en forbipasserende som varslet om brannen.

- Han banket på vinduer og så ikke at det var noen hjemme, sier Sundli.

Politiet melder på Twitter at det var ingen hjemme da brannen brøt ut.