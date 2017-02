Russen tjuvstartet «Krafttak mot kreft», har fått inn nærmere 160 000 kroner

Saken oppdateres.

Den ordinære bøsseinnsamlingen «Krafttak mot kreft» er 9. mars. Men så lenge ønsket ikke Trondheimsrussen å vente. De opprettet sin egen digitale før-aksjon gjennom Kreftforeningens nettsider og har allerede samlet inn en god slump penger.

LES OGSÅ: - Det var rørende og vakkert

Konkurranse om å samle inn mest

- Nærmere 160 000 kroner er et betydelig beløp, og det er spesielt artig at de ulike videregående skolene i Trondheim har hatt en konkurranse seg imellom om å samle inn mest penger, sier Petter Spolèn som er aksjonsleder i Kreftforeningen i Midt-Norge.

Han utfordret Trondheimsrussen til å være med på en todelt konkurranse. Den ene delen handlet om å bli den første skolen til å nå 10 000 kroner via en digital innsamling. Den andre delen handlet om å samle inn mest penger totalt.

LES OGSÅ: Russens innsamling gir kreftforskning ved NTNU

Stort engasjement

- Det har tatt fullstendig av, og jeg er mektig imponert over det engasjementet russen viser. Å være beste russekull i byen gir jo status. Første skole til å nå 10 000 kroner ble Byåsen videregående. Og akkurat nå er det hard kniving mellom Thora Storm og Charlottenlund om å bli skolen som har samlet inn mest. De har begge passert 50 000 kroner med noen tusen hver og fristen for denne konkurransen går ut ved midnatt, sier Spolèn.

LES OGSÅ: Norge er sist til å ta i bruk ny kreftmedisin

LES OGSÅ: For få unge kvinner tar celleprøve

Opprettet Vipps

Dermed er Trondheimsskolene godt i gang med «Krafttak mot kreft» som er en bøsseaksjon. Det er nytt av året at hver av de videregående skolene som er med på aksjonen får et helt unikt Vipps-nummer. Dersom folk ikke har kontanter kan de Vippse penger i stedet. 9. mars går russen og andre rundt med bøsser for å samle inn penger til Kreftforeningen.

Ole Henry Snilldalsli er russepresident ved Charlottenlund videregående. Målet er at russen på hans skole skal samle inn 200 000 kroner.

LES OGSÅ: Jannicke betaler for egen kreftmedisin

Sparkesykler en meter for hver krone

- Jeg har lovt å sparkesykle en meter for hver krone russen samler inn på skolen min, noe som betyr 20 mil dersom vi når målet vårt, sier Snilldalsli som synes det er en givende og artig aksjon.

- Det har nesten vært som et spill der vi hele tiden kan følge med på hvor mye penger som kommer inn. Klassen min fra media og kommunikasjon hadde en jobb for NM i sjakk der vi laget reportasjer og filmet. For dette fikk vi 12 000 kroner. Hele summen har vi gitt til denne innsamlingsaksjonen, sier russepresidenten som altså legger ut på sparkesykkel etter russetida og eksamen.

I fjor samlet russen i Trondheim i fjor inn vel en million kroner på bøsseaksjonen «Krafttak mot kreft». Pengene som kommer inn til denne aksjonen går til forskning, og i år også til folk som lider av uhelbredelig kreft.