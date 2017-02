Tatt for kjøring på rødt lys

Saken oppdateres.

Fredag morgen ble en bilfører anmeldt for kjøring på rødt lys og en annen anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort i krysset Festningsgata/Tyholtveien på Singsaker i Trondheim.

- Vi får inn en del tips fra publikum om steder som oppleves som farlige. Dagens kontroll var basert på slike henvendelser, sier politibetjent Kent Skibstad i Trøndelag politidistrikt.

På morgenen og ettermiddagen er det mange skolebarn som skal frem og tilbake i dette krysset. I januar i år ble en 13 år gammel gutt påkjørt nettopp her. Tipsene politiet har mottatt går ut på at det kjøres for fort og at det kjøres mye på rødt lys.

- I dag stod vi lett synlig og det hadde nok en forebyggende effekt. Kun én bilfører kjørte på rødt lys, og det er jo gledelig. Men det er nok helt sikkert ikke siste gang vi står her og følger med, sier Skibstad.

