Taxisjåfører vil ha dispensasjon for å kunne kjøre eldre fram til døra

Saken oppdateres.

Burde det være dispensasjon fra trafikkreglene i visse tilfeller? Det mener flere taxisjåfører i Trondheim.

Denne uka fikk fire sjåfører bot på 5350 kroner hver fordi de kjørte i gågata Thomas Angells gate i Trondheim.

En av dem var en taxisjåfør som skulle kjøre en 93 år gammel kvinne til tannlegen. Hun var svært dårlig til beins, og hadde ikke mulighet til å gå langt.

- Flere ganger om dagen, hver dag, må våre sjåfører vurdere om de faktisk skal yte den service de mener de eldre har krav på selv om det er i strid med regelverket, sier administrerende direktør Hege Dahle i Trøndertaxi i en epost til Adresseavisen.

Dahle ønsker å vite hva byens politikere mener om saken.

- Vi har stor respekt for disse reglene, men mener det burde være mulig å ha noen unntak. I alle fall burde dette være til diskusjon. De som er dårligst til beins har ofte såkalt T-kort og rett til flere drosjeturer i løpet av året. Hvis de skal komme seg noe sted er drosje som regel eneste mulighet. Hvis da ikke drosjen har lov å kjøre til døra, ja så faller hele hensikten bort, mener Dahle. Hun vil hjelpe sjåføren å klage inn boten.

Det er opp til sjåførens arbeidsgiver om de ønsker å dekke boten, men det er den enkelte sjåfør som har ansvaret for forelegg de får.

Håper på politisk behandling

Kjetil Utne, taxisjåfør og bystyrepolitiker for Høyre, har også engasjert seg i saken. Nå har han stilt spørsmål til kommunaldirektør for utvikling, Einar Aassved Hansen, om saken.

- Først vil jeg vite om det finnes mulighet for å være fleksibel i slike tilfeller ved å justere regelverket. Det er ikke noen vits i å ta opp dette politisk hvis det ikke finnes handlingsrom, sier Utne.

Han forteller at de jevnlig får bestillinger fra eldre kunder i områder der det ikke er lovlig å kjøre.

- Det blir en avveining, og ofte vurderer sjåførene det slik at de tar sjansen på å kjøre ulovlig, sier Utne.

Saken har vakt stor debatt i en intern diskusjonsgruppe for Trøndertaxis sjåfører.

- Damen hadde T-kort, og da har kommunen sagt at hun har behov for transport i drosje. Det kan ikke være slik at man får en bot på 5000 kroner for å yte service. Vi må finne en løsning slik at vi unngår dette i framtida, mener Utne.

- Kunne ikke drosjesjåførene ha fulgt passasjerene til fots fram til døra?

- I verste fall måtte man kanskje parkert bilen flere hundre meter unna, og det er ikke sikkert at personen er i stand til å gå så langt. Når man tar taxi, er det en årsak til det. Ellers kunne man kanskje tatt bussen, mener Utne, og legger til:

- Jeg mener ikke å være vanskelig i slike tilfeller, men vi kan ikke leve med at det ikke ryddes opp i dette.

Adresseavisen har stilt spørsmål til kommunaldirektør Aasved Hansen om saken, men har foreløpig ikke fått svar.

