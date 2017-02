Tre tatt for kjøring i stengt tunnel i Ilsvika

Saken oppdateres.

Politiet hadde tatt oppstilling i Ilsviktunellen i Trondheim natt til fredag. Der kontrollerte de om folk kjørte i tunnelen til tross for at den er stengt.

LES OGSÅ: Trolig ikke 110 km/t på ny motorvei til Orkanger

Tre tatt i tunnelen

- På den lille tiden vi sto der var det tre nye førere som ble tatt for kjøring i tunnelen. To av dem aksepterte forelegg, mens en blir anmeldt etter at han ikke ville vedta forelegg, sier operasjonsleder i politiet i Trøndelag Bernt Tiller.

LES OGSÅ: Biler kjører forbi rødt lys og bom i Ila

Også tidligere denne uka har politiet observert bilister som har kjørt i tunellene i Ila til tross for både bommer og røde lys .

- Det pågår arbeid i tunnelene i Ila. Rødt lys betyr at det ikke er lov til å kjøre inn i tunnelen. Den er arbeidsplassen til noen!! Flere ser ikke ut til å forstå dette. Til tross for at det også er bom der. Er det mulig? skrev politiet på twitter tirsdag kveld.

LES OGSÅ: Nå lover han fire felt på denne veistubben i Melhus

- Rart folk ikke får det med seg

- Hva synes du om at folk kjører i tunnelene selv om de er stengt?

- Tunnelene er stengt med blinkende lys og skilting, og stengningen er omtalt i media. Det er rart folk ikke får det med seg. Det utgjør en fare for de som vedlikeholder veien, sier Tiller.

tatt for å ha kjørt inn i tunnelen. 2 ff, den siste føreren blir anm. da han ikke ville vedta ff. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) 10. februar 2017

LES OGSÅ: Brannvesenet kan komme tre minutter raskere til Munkvoll med ny bru og tunnel