Vi bruker millioner av kroner på disse blomstene i uka som kommer

Saken oppdateres.

Tall fra analyseselskapet Nielsen viser at det ble solgt roser for 385 millioner kroner bare i norske dagligvarekjeder i fjor.

Av et årlig salg på over 21 millioner roser, forventer Coop å selge hele tre millioner roser til romantiske nordmenn bare i neste uke.

Impulsvare

- Det er ofte en impulsvare for de som ønsker å glede noen eller pynte opp hjemme, og nå til valentinsdagen og morsdag forventer vi å selge store mengder mer roser og andre blomster, sier Christian Hoel, kjededirektør i Coops lavpriskjede Extra.

Kundene strømmer på

Hos Blomster i Byhaven har de pakket butikken full av blomster for å stå rustet til kundene strømmer på.

- Vi selger veldig mye blomster. Spesielt til morsdag og valentinsdagen. Morsdag er det rene rosebuketter og blandingsbutikker, mens det på valentinsdagen er rene rosebuketter. Det går mindre roser på farsdag, forteller Kirsti Øyangen osm er en av eierne av Blomster i Byhaven.

Hun synes folk kjøper mer og mer blomster og tror det er lettere å kjøpe blomster til kvinner enn bruksting som kremer og klær.

- Da er det enklere med en underbukse til far. Men på valentinsdagen går det blomster begge veier. Der ser vi at det er blitt populært å sende roser på jobb til partneren, sier Øyangen.

Trønderne topp fem

I en pressemelding fra Coop henviser de til tall fra analyseselskapet Nielsen som viser at det ble solgt roser for 385 millioner kroner i norske dagligvarekjeder i 2016. Det tilsvarer 76 kroner per innbygger i snitt, men variasjonene er store i de ulike delene av landet. Folk i Sogn og Fjordane kjøpte roser i fjor for 131 kroner per innbygger. Trønderne er på topp fem-liste der Nord-Trøndelag er nummer fire med 116 kroner per innbygger, men sørtrønderne brukte 103 kroner. I andre enden av skalaen er folk i Vestfold og Østfold som brukte under 30 kroner på å pynte opp med roser kjøpt i dagligvarebutikkene.

- Det er de samme fylkene som ligger på topp for rosesalget både for hele året og for ukene rundt valentinesdagen og morsdag. Det er vanskelig å si hva de store regionale forskjellene skyldes. Kanskje er vestlendinger mer romantiske enn oss andre, undrer Christian Hoel.