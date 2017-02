- Vi er i gang med å innstallere adgangskontroll ved alle dørene

Saken oppdateres.

Ifølge politiet gjør de undersøkelser på stedet, men det er foreløpig uklart hva som er stjålet.

Adresseavisen har flere ganger skrevet om innbrudd i bodene i sameiet Munkvoll Gård.

Videoovervåking

- Det er en tregedie at vi blir utsatt for dette igjen. Vi har hatt videoovervåking siden før jul, og vi er nå ferd med å innstallere adganskontroll med alarm ved alle dørene. Da får man loggført hvem som gikk inn sist hvis det kommer inn noen uten at det går alarm, sier Trond Anderssen som er styreleder i sameiet Munkvoll gård.

- Innbruddene skjer i de samme blokkene, det er det som er så mistenkelig. Det er tre blokker som er utsatt, og vi aner ikke hvordan det skjer at uvedkommende kommer seg inn. Vi vet at noen nylig gikk fra bilen sin ulåst og at en fjernkontroll til garasjeanlegget ble stjålet. Det kan ha en sammenheng, men vi vet ikke. Det kan også være noen som sniker seg inn etter en bil som kjører inn, sier Anderssen og legger til at de mange innbruddene har skapt utrygghet blant beboerne.

Flere innbrudd

I uken før jul skal det har vært innbrudd i rundt 20 av bodene i sameiet, mens det ble oppdaget nye innbrudd i starten av januar .

I mellomjula fortalte beboere til Adresseavisen at de gikk frivillige nattevakter på stedet for å få bukt med innbruddene .

Politiet varslet om innbruddene på Twitter lørdag formiddag.