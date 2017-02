Fulle menn kom seg ikke ut fra Stiftsgårdparken

Saken oppdateres.

Politiet måtte natt til søndag rykke ut til Stiftsgården for å bistå ubudne gjester i Stiftsgårdsparken. Parken er stengt for publikum på natten, men det hindret ikke to menn i å ta seg inn.

- To menn hadde klatret over gjerdet til Stiftsgårsparken, men de klarte ikke å komme seg ut igjen. Vektere måtte komme å åpne, sier operasjonsleder i politiet i Sør-Trøndelag Rune Brandmo.

Mennene skal ifølge politiet ha vært beruset.

Politiet måtte kjøre en av de to til legevakt etter hendelsen, med en ødelagt skulder.

- Han hadde trolig ramlet ned på skuldra si da han klatret over gjerdet, sier Brandmo.

- Hvorfor var de i Stiftsgårparken?

- Det hadde de ikke noe god forklaring på, sier Brandmo.

Politiet oppretter ikke noe sak etter hendelsen. Politiet meldte om hendelsen på twitter klokken 00.23.