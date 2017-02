Her blir det parkeringsforbud mandag morgen

Saken oppdateres.

Bylufta er så dårlig at Trondheim Bydrift og Statens vegvesen er i gang med storvask for å fjerne støv fra gatene.

Torsdag var forurensingen så høy at kommunen satte inn ekstra tiltak for å dempe svevestøvet. Kommunens målestasjoner på Torget, Elgeseter og ved Bakke kirke viste støvnivåer som karakteriseres som å være en «betydelig helserisiko».

Bygatene skal rengjøres

Det skal kostes, støvsuges og vannes med magnesiumkloridoppløsning i bygatene.

- Derfor må parkerte biler vekk fra veikantene, sier drifts- og kontrollsjef Steinar Myhr i Trondheim Parkering. I helgen har de satt opp skilt som viser at det er forbudt å parkere på visse steder i byen.

- Fra mandag morgen klokken 07.00 vil det være forbudt å stå i hele Nonnegata, Kirkegata, Verftsgata, samt Klæbuveien fra Lerkendal og inn mot byen. Fra klokken 07.00 på tirsdag er det Olav Kyrres gate, Magnus den Godes gate og Klostergata som skal rengjøres, sier Myhr.

I tillegg vil E6 igjennom byen vedlikeholdes på nattes tid.

- Kom og flytt bilen

- Og og parkeringsforbudene skal være godt skiltet, sier Steinar Myhr.

Skiltene var på plass allerede lørdag kveld ved midnatt og folk har hele søndagen og natt til mandag å flytte bilene sine på.

Hva skjer med de bilene som eventuelt står parkert på disse stedene mandag klokken 07.00?

- De får først en bot. Så forsøker vi å ringe opp eieren. Folk skal få muligheten til å komme seg ut av køya, ut av pysjen og ut på gata for å flytte bilen. Vi vil veldig gjerne unngå tauing, sier Myhr i Trondheim Parkering.

Og på forhånd har Trondheim Parkering sendt ut sms-varsling til alle beboere iområdet som har boligsonekort.

- Men så er det noe vanlig parkering i disse områdene. Bileierne som står der, når vi ikke med varsling, avslutter Myhr, som håper at folk får med seg parkeringsforbudet, slik at gatene kan rengjøres uten at folk får bilene sine tauet.