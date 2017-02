Breiflabb på 20 kilo ble skylt i land på Skansen

Saken oppdateres.

- Vi var ute og luftet hunden i halv ni-tiden om morgenen da vi oppdaget breiflabben, forteller Larsen. Hun er fra Sandefjord, men var i Trondheim i helga for å besøke barna som jobber her.

Forsov den seg?

Larsen har en teori om hvordan fisken, som hun anslår til rundt 20 kilo, havnet på trappene:

- Den lå på det nest nederste trappetrinnet, og det var nok høyere vann på natta. Så vi lurer på om den har forsovet seg, rett og slett. Vannet var rett på nedsiden av trappen da vi kom, sier Larsen.

Det var flo i Trondheim klokken 00.20 og fjære klokken 06.30 søndag morgen, ifølge nettsiden til Trondheim Havn.

- Kan det ha vært noen som fisket den og lot den ligge?

- Det var ikke merke etter krok eller blod eller noe slikt. Den kan jo ha dødd av alderdom også, og blitt skylt i land, sier Larsen.

- Vi lot den ligge fordi den var glatt og ikke noe pen å se på. Og så skulle vi jo bare spise frokost og dra tilbake til Sandefjord.

- Den så for øvrig fersk og fin ut. Det så bare ut som om den hadde forsovet seg, avslutter hun.

Også i Orkanger ble en breiflabb skylt på land i helga, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

- Den har stor mage

Men hva er forklaringen på at storfisken har havnet på land? Forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet forteller at dette ofte inntreffer på denne tiden av året.

- Dette er forventet på denne tiden av året. Det kommer alltid meldinger til oss om breiflabb som er strandet på grunna i februar og mars, sier Bjelland til Adresseavisen.

Selv har han forsket på noen eksemplarer som er skylt på land på Vestlandet.

- Det som er interessant, er at dette ofte er hunnfisk som er helt gyteklare, forteller Bjelland.

Han fant en gang en strandet breiflabb på 30 kilo der rogn utgjorde en tredel av kroppsvekten.

- Det er vanskelig å være sikker ut fra bildet, men jeg ser at denne minner veldig om de andre. Den har stor mage. Jeg tipper at buken er smekkfull av rogn, antar Bjelland.

- Men hvorfor skjer dette?

- Nei, det er et mysterium, dette. Men det finnes en teori, sier Bjelland, og gir bakgrunnen her: Breiflabben har gytetid på denne tiden av året. Fisken gyter på store havdyp, ned mot 1000 meter. Ofte gyter de på vestsiden av Skottland.

- Her i Norge er det fjordene våre som har havdypene. En teori er at fisken samler seg på store dyp, men i forbindelse med gytingen stiger den opp. Den skal sikkert slippe rogn, men hvis dette går galt, kan den i stedet bli skylt opp på land. Og Trondheimsfjorden er også relativt dyp, sier Bjelland.

Bjelland understreker at teorien er nettopp en teori. At breiflabben har gytetid nå, er iallfall sikkert.

Fredet i gytetiden

Nord for 64 grader er breiflabben fredet mellom 20. desember og 20. mai nettopp for å bevare bestanden. Det har vært lite breiflabb en stund, og derfor kunne eggene fra den uheldige breiflabben på Skansen vært et kjærkomment tilskudd til stammen.

- Vi føler at vi har gode regler for å beskytte bestanden og sikre at vi har en bestand å fiske på. Det har vært lite rekruttering en stund, men det ser positivt ut. Fredningen beskytter naturligvis ikke fisken fra å bli skylt opp på land, sier han.

- Kunne man spist breiflabben?

- Det skulle ikke være noe i veien for å ta halen på den, avhengig av hvor lenge den har ligget på land, mener Bjelland.

Breiflabb er en ettertraktet delikatesse på restauranter, og har høy kilopris. Her er noen oppskrifter på breiflabb.

Hva som skjedde med breiflabben på Skansen, vet vi imidlertid ikke.

