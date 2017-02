- Egentlig er det helt galematias

Saken oppdateres.

Høstjakta på merkevarer er i gang! I køen utenfor legges de siste handleplanene.

- Dress til mannen, klær til meg og så noe til svigerdatter, sier Berit Berg Nytrø og ramser opp deler av handlelista.

Sammen med venninnene Linda Iversen og Hjørdis Wendelbo står hun neten først i køen utenfor Retro i Carl Johans gate. De var på plass halv åtte.

Femten minutter før åpning strekker køen seg over femti meter bakover på fortauet. Stemningen er god.

De tre venninnene har strategien klar. De har listen klar og samarbeider om å få tak i det de skal ha. Arbeidskollegene Nytrø og Iversen var på Toilldag også i fjor. For Wendelbo, som er fra Foldereid, er det første gang.

- Egentlig er det utrolig at jeg er her. Jeg pleier ikke å stå i kø engang, sukker Wendelbo.

Dyre designervarer

Men la oss gå noen minutter tilbake i tid.

- Jakker og sko, sier damen som står først i køen utenfor Bogart Cosmo i Olav Trygvassons gate.

Hun kaller seg Bualee. Vil ikke si etternavnet sitt.

- Vesker, bukser og jakker, nikker også Tonje Strand og Suada Sadiki, som står rett bak. Og hutrer.

Alle tre har vært på plass siden kvart på sju lørdag morgen. Det er ingen tvil om at det er designvarer av Michael Kors og Marc Jacobs som lokker mest, fastslår de tre.

- Vi pleier å dra på salget hvert år. Det er spennende sier Sadiki.

- Vi har alltid fått tak i det vi har villet ha. Det er bare å være tidlig nok ute, sier Strand.

- Helt gatamatias

- Det er merkevarene som lokker. Egentlig er det jo helt galematias. Heldigvis er jeg for gammel til det, sier Bjørn Brandvik.

Han snakker om de enorme køene utenfor klesbutikker som Bogart, Retro og Høyer. Selv skal han bare ha et par Ecco-sko, mens Svein Ekle som står ved siden av skal handle sko både til unger og seg selv. Begge humrer litt over køene.

Kokka sleper seg ubenhørlig mot ni og butikkåpning. Imens vokser køene.

- To minutter, folkens!

Inne på Retro-butikken i Carl Johans gate er det stille før stormen. De 17 som er på jobb akkurat tatt lagbilde. Nåe er det like før butikken åpner.

- På en sånn dag er alle på vi har på jobb, men vi har allerede jobbet med dette en uke. De siste forberedelsene ble gjort i går kveld. Det er mye varer som skal flyttes og prises, forteller daglig leder Jørgen Sagmo.

- Lykke til, folkens, roper flere av de ansatte til hverandre, mens de går til sin avdeling.

Sagmo snakker om hvordan det er konkurranse mellom butikkene om å selge mest.

- 59 sekunder!

- Folk er heldigvis stort sett disiplinerte når de kommer, konstaterer Jørgen Sagmo.

Finslipt strategi

Så går dørene opp. Som en målsøkende rakett skritter førstemann med raske kontante steg rett mot det han har sett seg ut. De tre damene vi møtte i starten av teksten, er de neste inn i butikken. De sprer seg ut i vifteform småløper eller går med raske steg til angrep på hver sin del av butikken.

Så velter resten inn. Noen rusler andre løper. I andre etasje er det fullt kaos.

I løpet av kort tid er det første bordet tømt for varer. Forbi meg passerer den ene etter den andre med stabler med skoesker. En ung dame snur seg og napper kontant tak i to Alexander Wang designervesker til 2800 kroner stykket. Opprinnelig har de kostet over 4000 kroner per stykk.

Rett bortenfor bærer en blid Linda Iversen på en stabel med sju skjerf, to par hansker og en del andre ting. Jakten er snart over for hennes del.

- Jeg fikk også fatt i alt jeg skulle ha, Se her, gliser Berit Berg Nytrø og viser frem posen med blant annet en fin dress.

Damene er fornøyde.