To menn pågrepet

Saken oppdateres.

Politiet lette i morges etter en mann som de mistenkte for å stå bak flere postkassetyverier på Møllenberg i Trondheim nå nettopp. Mannen ble beskrevet som høy, tynn ogmørk med en oransje jakke.

- Han ble observert da han kikket gjennom postkasser i et stativ. Nå har vi funnet to personer. Den ene har en oransje jakke på seg, og han hadde et brev, så tror jeg vi har rett mann, sier Ebbe Kimo,operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, klokka 9.07.

- Først ser vi hva de har på seg, og så vurderer vi om de skal bli med inn, sier Kimo.