Flere leiligheter i Trondheim brukt som bordell etter Airbnb-utleie

Saken oppdateres.

- Prostituerte trenger leiligheter og bruker det ordinære leiemarkedet for å skaffe dette – det er ikke ulovlig. Vi ser at Airbnb har blitt mer populært i leiemarkedet, og det er en trend at de prostituerte bruker det også. Det er ikke overraskende, sier Arild Hopsø, fagleder for menneskehandelgruppen ved Trøndelag politidistrikt.

Fagleder for vinning ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Pål Berg, legger til at dette er noe de har avdekket de siste par årene.

- Vi mener å ha belegg for å si at dette skjer i økende grad. Politiet har vært i kontakt med Airbnb angående problematikken og vi har forståelse for at det kan være vanskelig å avsløre hvem som er useriøse aktører slik konseptet er bygd opp i dag, sier Berg.

Fire saker

Berg opplyser at de så langt har fått fire anmeldelser etter at leiligheter i Trondheim har blitt brukt til prostitusjonsvirksomhet etter utleie gjennom Airbnb.

Politiet i Trondheim fikk en sak fra Søndre Buskerud i januar, etter en hendelse i sommer. De resterende sakene er fra Trondheim, og skjedde i desember og januar. Så langt har er én person mistenkt for bedrageri eller tyveri fra leilighet, opplyser Berg.

- Fremleide til prostituerte

Menneskehandelgruppen har vurdert sakene, men har så langt valgt å ikke etterforsket hallik- eller menneskehandelsporet. I noen av sakene har politiet sett at Airbnb-leietagere har fremleid leilighetene til prostituerte for en lengre periode enn de har avtalt med boligens eier.

- Det kan virke som om de prostituerte rett og slett bedratt i disse sakene, sier Hopsø.

Derfor er det vinningsteamet ved Sentrum politistasjon som har overtatt sakene.

- Vær bevisst

- Det gjenstår en del etterforskningsskritt uten at vi ønsker å utdype dette, sier Berg.

Faglederen minner folk om at det kan være fornuftig å gjøre noen undersøkelser før man leier ut via Airbnb.

- Utleieforholdet baserer seg på tillit mellom utleier og leietaker. Det kan derfor være fornuftig at man som utleier er bevisst på hvem man leier ut til og gjør visse undersøkelser i forebyggende øyemed, sier Berg.

- Ekstremt ubehagelig

VG skriver tirsdag om studenten Kim (25), som før jul leide ut leiligheten sin i Trondheim gjennom Airbnb. Da han kom hjem etter juleferien, fikk han beskjed om at boligen hadde vært leid av prostituerte. Han hadde benyttet seg av et selskap som tar seg av overlevering av nøkler og rengjøring i forbindelse med utleie via Airbnb. Studenten forteller til avisen at han selv i en periode ble etterforsket for hallikvirksomhet.

- Det er selvfølgelig ekstremt ubehagelig å ha blitt etterforsket for hallikvirksomhet, sier han til avisen.