Borettslaget kastet rattkjelken til Simon (6) på dynga

Kolstadflaten borettslag i Trondheim gjennomfører denne uka en stor ryddeaksjon der ting som står i oppgangene blir fjernet.

- Vi har fjernet sykler og andre ting fra oppgangene, da det var et stort problem at det sto igjen mange ting der, sier fungerende styreleder i borettslaget, Roar Thesen.

Hadde brannvesenet på besøk

Ryddeaksjonen kom i stand etter at brannvesenet har vært på besøk i borettslaget og påpekt at gjenstander som sto i gangene utgjorde en brannfare, og at de kunne være til hindring for dem, ifølge styrelederen.

- Syklene vi har fjernet er samlet i containere slik at folk skal ha mulighet til å hente dem igjen. Resten er kjørt på søppelfyllinga, sier Thesen.

Beboerne ble orientert om ryddeaksjonen i et brev av 2. februar. Her står det at det skal gjennomføres en stor ryddeaksjon i alle oppganger. «Alt som nå står i fellesarealer vil bli fjernet og kastet, vi starter i uke 7», heter det i brevet.

- Beboerne har fått beskjed om å fjerne tingene. Det har ikke skjedd og da ble det tatt mer drastiske grep, sier Thesen.

Det er styret i borettslaget som har tatt avgjørelsen om ryddeaksjonen, ifølge Thesen.

Vil politianmelde borettslaget

Seks år gamle Simon bor i Kolstadflaten borettslag sammen mamma Hilde Aune. Han hadde satt fra seg rattkjelken sin innenfor ytterdøren til oppgangen slik han pleier, men tirsdag morgen var den borte.

- Da vi gikk til barnehagen i morges så han at vinterlekene var borte, og lurte på hvorfor. Jeg måtte bare si at jeg ikke visste hva som hadde skjedd, sier mamma Hilde Aune.

I løpet av tirsdagen fikk Aune vite om borettslagets ryddeaksjon, og hun er svært kritisk til det som har skjedd.

- Han hadde spikket og spart til rattkjelken, og nå er den bare borte. Borettslaget har vært inne og stjålet den, sier hun.

- Hull i hodet

Aune sier hun ikke har sett brevet fra borettslaget, og mener uansett det ikke holder å sende ut et slikt brev.

- Nei, jeg synes ikke det rettferdiggjør at de tar tingene til barna våre. Ingenting her sto i veien, jeg synes det er helt hull i hodet at de stjeler fra barna. Jeg skjønner at borettslaget har behov for å rydde, og hadde det vært voksnes ting hadde det vært noe annet. Men sønnen min er seks år og han får ikke til å bære akebrettet sitt opp trappa, sier Aune, som nå vil anmelde borettslaget til politiet for tyveri.

Simon kommer hjem fra barnehagen mens Adresseavisen er på besøk. Mammaen forklarer seksåringen at borettslaget har kastet akebrettet hans fordi de mente det var rot.

- Det er ikke rot, sier Simon og begynner å gråte.

Vil snakke med advokat

Adresseavisen har vært i kontakt med flere beboere i borettslaget som er kritiske til ryddeaksjonen. Styreleder Roar Thesen sier de har mottatt flere henvendelser etter det som har skjedd, og at de nå vil ta kontakt med en advokat.

- Når folk ringer oss og sier vi må erstatte ting som er tatt, ønsker vi å konsultere advokat om dette, sier Thesen.

- Jeg har snakket med seks år gamle Simon som er lei seg fordi rattkjelken hans er borte. Hva er din kommentar til dette?

- De har fått flere påpakninger om å fjerne ting. Det er alltid noen som ikke får med seg slike beskjeder, og da vil det bli slike ubehagelige situasjoner etterpå.

- Moren til Simon, Hilde Aune, vil anmelde borettslaget til politiet fordi hun mener det er snakk om tyveri. Hva er din kommentar til dette?

- Det har jeg ikke noe kommentar til før jeg har snakket med advokat, sier Thesen.

