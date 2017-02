Busstreik i Trondheim mandag

Saken oppdateres.

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening har vedtatt å gå til politisk streik mot Sør-Trøndelag fylkeskommune. Streiken vil foregå mandag 20. februar, fra klokken 10.00-13.00. Streiken legges til dette tidsrommet for å ramme færrest mulig passasjerer.

Streikevarselet gjelder foreløpig alle byrutene i Trondheim.

Streiken dreier seg om bussjåførenes sosiale forhold, og retten til å kunne ta spisepauser sammen med kollegaer i fellesarealer. Nå risikerer sjåførene å måtte spise alene i hvilebuer.

«Å frakte oss til stasjoneringsstedet for spisepauser blir for dyrt, for selskapene» skriver Ole Roger Berg, leder for fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening i en pressemelding.

I juni i fjor vedtok fylkestinget dette:

«Det må legges til rette for, der det er praktisk mulig og innen fornuftige økonomiske rammer, at sjåførene kan ta spisepauser sammen med kollegaer i fellesarealer.»

Fagforbundet mener AtB ikke har fulgt opp dette vedtaket. Presseansvarlig i AtB Grethe Opsal sier at det er beklagelig overfor kundene som blir rammet, men at streiken er rettet mot Sør-Trøndelag fylkeskommune.