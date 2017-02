Innbrudd hos bedrift i Osloveien

Saken oppdateres.

Kl. 06.39 fikk politiet melding om at det i løpet av natten har det vært innbrudd hos en bedrift på Marienborg i Trondheim.

- De har vært inne på et kontor og i en garderobe, for så å bryte opp en safe og ta med seg to bærbare pc-er. Det er uvisst hvordan de har tatt seg inn, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie hos politiet i Trøndelag.

Åstedsundersøkelser vil bli gjort senere i dag.