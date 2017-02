- Dette er forkastelig

Saken oppdateres.

Torsdag morgen oppdaget forbipasserende ved Rema 1000 på Dragvoll et hakekors malt med rød maling på butikkveggen som ligger mot Dragvoll sykehjem.

- Forkastelig

Kjøpmann Jan Erik Antonsen reagerte med vantro da han ble gjort oppmerksom på skadeverket.

- Dette er helt forkastelig. Dette skal vi fjerne umiddelbart, sier Antonsen til Adresseavisen.

Butikksjefen har ingen formening om hvorfor butikken hans er utsatt for dette.

- Dette regner jeg som hærverk og pøbelskap. Jeg vil tro det er ungdommer som står bak og at vi er tilfeldige ofre for dette, sier Antonesen.

Høyreekstremt miljø i vekst

Tidligere i år reagerte naboer på et hakekors som var trampet inn i snøen i Duedalen ved Gløshaugen. I januar uttalte leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Trøndelag, Per Einar Hollum, at høyreekstreme miljøer i Norge vokser.

- De høyreekstreme miljøene i Norge vurderes som økende. Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende. Dette er også en økning vi ser i Trøndelag politidistrikt, sa Hollum til Adresseavisen.

Straffbart

Offentlig bruk av hakekors rammes i Norge av straffelovens paragraf 135a:

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år....Som ytring regnes også bruk av symboler.

