Mange har engasjert seg i rattkjelken til Simon (6)

Onsdag skrev vi om borettslaget på Kolstad som kastet rattkjelken til Simon (6) under en ryddeaksjon denne uka.

Ryddeaksjonen kom i stand etter at brannvesenet hadde vært på besøk og påpekt at gjenstander som sto i gangene utgjorde en brannfare, fortalte fungerende styreleder i borettslaget, Roar Thesen.

I et brev til beboerne ble det orientert om at «alt som nå står i fellesarealer vil bli fjernet og kastet».

- Hull i hodet

Mor til seks år gamle Simon, Hilde Aune, var ikke spesielt fornøyd at med sønnens rattkjelke endte opp på dynga.

- Han hadde spinket og spart til rattkjelken, og nå er den bare borte. Borettslaget har vært inne og stjålet den, sa Aune, som vil anmelde borettslaget til politiet for tyveri.

- Jeg synes det er helt hull i hodet at de stjeler fra barna. Jeg skjønner at borettslaget har behov for å rydde, og hadde det vært de voksnes ting hadde det vært noe annet, sa Aune til Adresseavisen .

- Bruk fornuft

Etter at adressa.no publiserte saken på Facebook onsdag kveld, har flere hundre lesere vært inne og kommentert saken.

Mange har sympati med Hilde Aune og sønnen Simon, som begynte å gråte da han fikk høre hva som hadde skjedd med rattkjelken.

- Det må være mulig å bruke fornuft og tenke med hodet, også for et borettslagstyre, og eventuelt flytte tingene til et lager, skriver en leser.

- Lavmål av borettslaget

En annen kommenterer at dette er lavmål av borettslaget.

- Dette er ikke rot, det er rattkjelken til en gutt på seks år.

- Så lenge de ikke er til hindring er jeg enig i at det er hull i hodet å kaste barnesykler/akebrett som tilhører unger. Forstår godt at moren velger å anmelde dette, skriver en annen.

- Mors ansvar

Flere av de som har kommentert, mener borettslaget har sitt på det rene.

- Kjempebra av borettslaget! I et borettslag skal ikke fellesareal brukes til privat lagring. Bor du i blokk må du ha alt du eier i leiligheten eller boden din, skriver en leser.

En annen kommenterer at aksjonen er fullt forståelig med tanke på styrets ansvar for brannsikkerhet.

- Det er synd at gutten mister rattkjelken sin, men det er mor som har ansvar for at regelverket følges.

Dårlig reklame for borettslaget

En annen leser påpeker at aggressiv og lite fleksibel dialog mellom styre og beboere er dårlig reklame for borettslaget.

- Jeg ville tenkt meg godt om hvis jeg var på boligjakt i dette området, skriver vedkommende.

Ps: Onsdag kveld hadde 5400 personer stemt i Adresseavisens uhøytidlige leseravstemming tilknyttet saken.

Et flertall på 52 prosent mener borettslaget handlet riktig, og at beboere må rette seg etter regelverket.

44 prosent svarte «Nei, dette var hull i hodet». Mens bare fire prosent svarte «vet ikke».

