Varg Veum gidder ikke løse dette mysteriet i Trondheim

Saken oppdateres.

Pappesken står inne i busskuret i Bakkegata i Trondheim. 15 bøker lå oppe i esken tirsdag formiddag. Fem av dem skrevet av mannen bak krimfiguren Varg Veum, Gunnar Staalesen.

Hvem har plassert pappesken der? Hvorfor? Når greide personen å snike pappesken inn i busskuret uten å bli oppdaget? Opplagt en sak for Varg Veum - eller?

Les også: Ulv i fåreklær

- Ville gitt blaffen

- Jeg tviler på at Varg Veum ville tatt saken. Dersom han mot formodning skulle vært interessert, ville han nok satt seg ned i busskuret og tatt en akevitt i påvente av at noen med tilknytning til pappesken skulle dukke opp. Antagelig ville han gitt blaffen, tatt med en av bøkene på kontoret sitt og lest den, sier forfatter Gunnar Staalesen som i hodet har de store trekkene til en ny bok om privatdetektiv Varg Veum.

Les også: Aldri før har så mange reist kollektivt i Sør-Trøndelag

Ny Veum-bok på gang

Staalesen har planer om å starte skrivingen rundt påsketider og regner med utgivelse i 2018. Han vil ikke røpe noe av innholdet i den nye boken som blir nummer 22 om Varg Veum. Den siste, «Storesøster», kom ut i 2016.

For Staalesen er ikke fenomenet bøker i busskur noe nytt.

- Dette er en internasjonal trend og jeg har hørt om at det skjer i flere land. Selv har jeg sett det i forbindelse med en litteraturfestival jeg var på i Stavern. Det er en utmerket måte å dele bøker på, sier Staalesen.

Les også: - Kos deg med en bok på bussen

Nytt for AtB

- Pappesken er i hvert fall ikke satt ut av AtB. Vi har ikke opplevd noe slikt før, men vi vet at det har vært populært å innrede busskur andre steder i landet, sier Grethe Opsal som er direktør for kommunikasjon og drift i AtB.

Vil bli fjernet

Hun tror ikke denne pappesken blir stående lenge. Trondheim Bydrift har ansvaret for ettersyn og renhold og de vil sannsynligvis fjerne pappesken med bøker.

- Det kan bli fullt i busskurene dersom dette tar av. Skurene er jo til for å gi ly for de som venter på bussen og benkene er til å sitte på. Det er ikke lov å klistre opp plakater og lignende heller, men jeg må jo si at det generelt sett ikke er noe galt i tiltaket med å gi bort bøker, sier Opsal.

Les også: Mange busskur har blitt knust i Trondheim