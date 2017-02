275 nye studentboliger i Trondheim

Saken oppdateres.

For første gang fikk Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) ja til alt den søkte om.

Regjeringspartiene Høyre og Frp la opp til bygging av 2200 studentboliger for 2017. Etter forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF,ble det plusset på 300 nye. De tre siste årene er det gitt støtte til bygging av 3960 studentboliger. Det er et dobbelt så høyt nivå som den forrige regjeringen lå på.

Gir husly til studenter på boligjakt

- Vi er veldig fornøyd. Målsettingen er 20 prosent dekning i Trondheim, sier Jon Gunnes (V).

Ferdig med Moholt

Av støtten til 275 enheter i Trondheim, gjelder 50 fullfinansiering av hybler i tårnhusene på Moholt. Det skal bygges 100 nye boliger i Korsgata på Nedre Singsakerslette og 125 nye i Klostergata på Øya. Sit har i tillegg fått støtte til 125 hybler i Gjøvik for NTNU-studentene der.

Bygger sentralt

- Vi er glad for økningen i støtten til studentboliger de siste årene, sier boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit.

- Dette er bra for studentene og letter presset på boligmarkedet. Vi skal bygge moderne boliger tilpasset studentenes behov. Fremover satser vi på boliger som er sentrale i forhold til NTNUs nye campusplaner. Først prioriterer vi de 125 boligene i Gjøvik, og så regner med å ha hyblene i Korsgata og Klostergata ferdig til semesterstart i 2019.

Vertskap for 6300

Dekningsprosenten for studentboliger i Trondheim er for tiden 16 prosent. Sit vil huse 6300 studenter når de planlagte hyblene står klare. Inntil 30 prosent av boligene er prioritert de internasjonale studentene, som har vanskeligst for å skaffe seg hybel, og som er ofte ved NTNU i en kort periode. De siste fem årene har Sit bygd nærmere 1400 nye studentboliger i Trondheim.

