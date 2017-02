Så glad ble Simon (6) da han fikk ny rattkjelke

Saken oppdateres.

Etter Adresseavisen skrev om borettslaget som hadde kastet rattkjelken til Simon (6) på søppeldynga , har mamma Hilde Aunan mottatt over ti henvendelser fra folk som vil gi Simon en ny kjelke.

- Det er helt fantastisk, jeg blir helt rørt, sier Aune.

En av dem som meldte seg først var Jan Tore Jonli fra Orkanger.

- Jeg gråt da jeg leste historien deres. Jeg ble rett og slett dårlig, sier Jonli.

2. februar sendte Kolstadflaten Borettslag ut brev til beboerne i borettslaget om at det ville holdes en ryddeaksjon i alle oppgangene. Styret hadde fått påpakning fra brannvesenet om at gjenstander som sto i oppgangene utgjorde en brannfare, og styret vedtok derfor å fjerne det som sto der da ryddeaksjonen ble satt i gang. Simons kjelke sto i oppgangen, og ble kastet sammen med mye annet utstyr i borettslaget.

- Hadde det stått i brevet at oppgangen måtte tømmes helt, hadde vi selvsagt flyttet kjelken, sier Aune.

- Det verste jeg har sett

Ryddeaksjonen skapte reaksjoner blant Adresseavisens lesere . Flere henvendte seg til Simons mamma, og tilbød seg å skaffe en ny kjelke til sønnen. Jan Tore Jonli beskriver handlingene til borettslaget som det verste han har sett, og etter en søvnløs natt bestemte han seg for å dra ut og kjøpe en ny kjelke til Simon. Sammen med kona Aina og barna Ronja og Marcus reiste han torsdag ettermiddag opp til den lille familien på Kolstad. Mamma Hilde Aune setter stor pris på støtten de har fått.

- Tårene trillet da de ringte, jeg blir helt rørt over at vilt fremmede stiller opp og vil gjøre noe slikt. Det er rett og slett utrolig fint gjort, sier hun.

Midt på stuegulvet leiligheten monterer Jonli rattkjelken. Simon er litt beskjeden i starten, men når rattkjelken står ferdigstilt midt på stuegulvet, takker han familien flere ganger.

- Den er sååå kul! sier han glisende, og setter seg på kjelken.

Simon fikk god kontakt med sønnen til Jonli, og de lekte godt sammen mens familien var på besøk. Familiene ble seg imellom enige om at de vil fortsette å holde kontakten.

Anmelder ikke likevel

Til tross fra god støtte og hjelp fra Jonli-familien, er hun er fortsatt irritert og skuffet over måten borettslaget håndterte situasjonen. Det var ikke bare Simon som mistet lekene sine under ryddeaksjonen.

- Det verste er at de kastet det på dynga, ødela alt. De kunne i det minste gitt bort utstyret til innsamlingstasjoner for innvandrere eller fattighus, sier hun.

Nå klør det i fingrene til Simon, han vil teste den nye kjelken sin. Samtidig er han litt i tvil, han vil jo ikke at rattkjelken skal bli møkkete. De skal ta med seg kjelken opp til hytta ved Jonsvatnet for å prøve å finne litt snø nå til helga. Og der skal kjelken få stå, frem til Trondheim får et nytt snøfall.

- Etter det blir kjelken plassert trygt i boden, smiler Aune.

Tidligere uttalte Aune at hun ville politianmelde borettslaget. Nå har hun skiftet mening.

- Jeg synes de har fått nok de også nå, sier hun.