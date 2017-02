Ungdom kjøper brus, boller og energidrikk i storefri

Saken oppdateres.

Migosenteret på Hallset, torsdag formiddag. Klokka er 11.15, og senteret fylles opp av skoleungdom. De går inn på matbutikken, og kommer ut med bollepakker, brusflasker, energidrikk og kaker.

- Nesten hele skolen kommer hit

På en benk ved inngangen sitter Alexander, Kevin og Petter, alle 17 år fra Byåsen videregående skole. Mens Petter spiser varm lasagne, har Kevin en pizzabolle. Alle guttene har en energidrikk i hånda.

- Nesten hele skolen kommer hit. Nesten ingen har med seg matpakke, forteller Alexander.

Kantina på skolen bruker de tre heller ikke.

- Hvorfor ikke?

- Det er dyrt. Det koster 40 kroner for en baguette, og et pappfat koster fem kroner, sier han.

Han bekrefter at det går mye i usunn mat blant elevene som handler.

- Sjokolade, kjeks og boller går det mye i, sier han.

Vekter Kirsti Næve har vært vekter ved butikker over hele Trondheim i 12 år. Etter å ha sett over lang tid hvor mye brus og usunn mat ungdom kjøper i friminuttene, måtte hun skrive et leserinnlegg til Adresseavisen.

- Jeg tror det er veldig mange foreldre som ikke vet at det handles så mye snop som det gjør. Det er rett og slett skremmende, sier Næve i innlegget.

Boller og sjokolademelk

Adam (16) kommer ut med en fempakning boller og en «Vitamin Well»-drikk.

- Fem boller for 22 kroner, det er en veldig god deal egentlig, sier Adam, og ser på vitamindrikken:

- Jeg skal på 3T etterpå.

- Men hvor mye vitaminer er det i de bollene?

- Må jo kose seg litt også, da, smiler han.

- Det er tilgjengelig og billigst å gå på butikken, derfor foretrekker folk det, kommenterer en kamerat.

Mads (18) og Anton (16) fra Byåsen videregående har også handlet til lunsj i dag. Mads kommer ut med en flaske sjokolademelk, og Anton med en banan og en Cola.

- Ja, denne er jo ikke så sunn. Dette er ikke vanlig, vi er her bare et par ganger i måneden, sier Mads og ser på flasken med sjokomelk.

- Vi går på restaurant- og matfaglinja, og lager ofte egen mat. Vanligvis spiser vi treretters på skolen. Så det er ikke så vanlig at folk fra vår klasse er her. Men det er jo masse folk her, og mange fra ungdomsskolen, sier Mads og ser rundt seg.

I kassen har køene av ungdom blitt lange. Noen velger sunn mat, men flertallet av dem går ut fra butikken med boller, brus, energidrikker, snacks eller kaker i hendene.

June, Charlotte og Jenny Marie fra Selsbakk ungdomsskole har kjøpt 1,5 liter brus og en Grandiosa med nachos.

- Vi skal steke den i ovnen på skolen. Men dette er bare nå når vi har kulturuke, og vi har lov. Til vanlig er det forbudt å gå i butikken i friminuttet, sier June.

- Vanligvis har vi med oss matpakke, eller spiser i kantina, der det er mye god og sunn mat, forteller jentene.

Utenfor butikksenteret møter vi Emilie, Sarah og Rebekka fra Selsbakk ungdomsskole. Emilie har kjøpt en salat, mens Rebekka har en pose epler.

- Handler dere boller av og til?

- Nei, vi trener hver dag, så vi kan ikke drive med boller og slikt, sier jentene muntert.

Selger opptil 500 boller hver dag

- Ungdommene handler litt forskjellig – boller og sjokolademelk, og det går mye energidrikk. Men det går også en del varmmat, salat fra salatbaren og frukt, opplyser butikksjef Elmaati Chakker.

- Jentene er mer bevisst på hva de kjøper, og handler mer salat og frukt. Mens gutter kjøper mer boller og brus. Det er mitt inntrykk når jeg sitter i kassa, sier han.

Hver morgen steker de boller, som selges i fempakninger i butikken.

- Vi selger mellom 80 og 100 pakker hver dag, sier Chakker. Og da vi ber om å få ta bilde av ham ved hylla med bollene, er de utsolgt.

- Kan gi livsstilssykdommer senere i livet

Ernæringsfysiolog Tove Drilen i Trondheim kommune arbeider med overvektige barn og unge.

- Ungdom kjøper gjerne det som er billig, for eksempel store pepperkakebokser på salg etter jul. Og gjerne store formkaker – i noen av dem kan det være like mye energi som i et par middagsporsjoner.

- Hva kan det gjøre med kroppen til ungdom hvis de ofte spiser usunn mat til lunsj?

- Det kommer an på hvordan kostholdet er ellers, men en ungdom er jo i vekst og utvikling, og har derfor ekstra behov for næringsrike matvarer. En utskeielse en gang iblant er greit, men energitette matvarer med mye fett og sukker er ikke noe som kroppen trenger. Brus og skoleboller gir mye energi, men lite næringsstoffer, svarer hun.

- Man kan utvikle livsstilssykdommer senere i livet med et dårlig kosthold i oppveksten og ungdomstiden – diabetes, overvekt og hjertesykdom. Men det er kanskje ikke noe ungdommer tenker på der og da, sier hun.

Råd til foreldre for å unngå overvekt hos barn

Drilen er opptatt av balansen.

– Man skal ikke tro at man dør hvis man spiser en skolebolle av og til. Men bytter man ut vanlig sunn mat med dette ofte og over lengre tid, kan man få problemer på sikt, sier ernæringsfysiologen.

- Snakk om pengebruk

Hun mener at det kan være vanskelig å motstå fristelser for ungdom når de begynner å ha med seg egne penger på skolen.

- Kanskje burde foreldre vært i tettere dialog med barna om hva de bruker pengene til.

Drilen mener likevel at det aller beste er at ungdom har med seg matpakke hjemmefra.

- Skolen bør jobbe for at det er godt tilrettelagt for å spise matpakke på skolen, og at det finnes kantiner som har sunne alternativer tilgjengelig, mener ernæringsfysiologen, som nå er i ferd med å starte opp et kurstilbud for ungdom på Frisklivssentralen i Trondheim.

- Der lærer de blant annet om smarte matvarevalg, passelige porsjoner, regelmessige måltider og praktisk matlaging, slik at de kan lære seg andre vaner, sier hun.

