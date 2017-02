Må slå av lyset for å høre på DAB-radioen

Saken oppdateres.

Hjemme på Byåsen i Trondheim sitter Dale Licata med en DAB-radio uten signal. Årsaken er at plassen for radioen i reolen er i nærheten av en LED-lyspære. Den tar knekken på DAB-signalet.

- Den gamle FM-radioen fungerer fint med samme plassering, forteller Licata.

Har tre DAB-radioer

- Jeg har kjøpt to nye DAB-radioer. En som kostet 2239 kroner, som jeg har på badet, og en til 990 kroner som jeg har på soverommet. I tillegg har jeg en tredje DAB-radio som er to år gammel. Den kostet 2700 kroner. Ingen av dem fungerer i hylla på soverommet. Jeg stilte inn min nyinnkjøpte radio mens jeg satt i senga. Da fungerte den. Da jeg satte den på plass i reolen ved siden av sengen, forsvant signalet. Etter å ha snakket med NRK fikk jeg forklart at LED-lyspæra kunne forstyrre radiosignalet. Jeg ble anbefalt å kjøpe en annen LED-pære med CE-merking. Jeg synes det er rart at NRK ikke har informert om dette. Folk har jo stadig mer LED-lys i hjemmene sine, sier Licata.

Dyr pære ikke bedre

Hun dro så ut og kjøpte den dyreste LED-pæra de hadde i butikken.

- Den kostet 200 kroner, men jeg tenkte at jeg fikk prøve et sikkert merke fra en sikker produsent. Ekspeditrisen i butikken kjente ikke til at LED kunne forstyrre DAB-signal, forteller Licata.

Spent dro hun hjem og testet den nye pæra, men ingen lyd i radioen.

- Med innkjøp av tre DAB-radioer og bytte av lyspærer begynner utgiftene å balle på seg, sier Licata.

Hun får heller ikke inn DAB-signaler på badet og har der bestemt seg for å bruke den gamle FM-radioen og høre på lokale radiostasjoner som fremdeles sender på FM.

Kraftig stråling

For Sverre Holm, som er professor i forskningsgruppen for digital signalbehandling og bildeanalyse ved Universitetet i Oslo, er ikke dette ukjent.

- Løsningen blir å bytte LED-pæra. Disse lyspærene har forskjellig utstråling og de som har kraftig utstråling kan ta DAB-signalet, sier Sverre Holm.

Holm er også radioamatør og er dermed godt kjent med at LED-pærer forstyrrer radiosignaler.

- Trondheim hadde jo en sak med Rockheim der LED-lysene på bygget forstyrret flykommunikasjonen. Det var i prinsippet det samme som skjedde der, sier Holm.

Uoversiktlig

I utgangspunktet er det lover og regler for standarden på LED-pærer. Produsentene skal følge en norm som begrenser strålingen fra pærene.

- Produsenter i Asia er ikke alltid så nøye på å følge disse reglene. Og det er egenrapportering på dette, noe som vil si at det er opp til produsentene selv å sørge for å følge retningslinjene. Vi har en slapp holdning til dette i Norge. Svenskene er flinkere til å måle styrke på stråling og eventuelt slå ned på dette, sier Sverre Holm.

- Ikke et stort problem

Digitalradio Norge håndterer mye av informasjonen rundt overgangen til DAB på vegne av kringkasterne, deriblant NRK.

- Er dere kjent med at LED-lys kan forstyrre signalet til DAB-radio?

- Ja, vi er kjent med at det kan forekomme. Dette er ikke et DAB-spesifikt problem, men kan være støykilde til forskjellige elektriske komponenter. Det er stor forskjell på gode og dårlige LED-produkter. Et godt LED-produkt skaper ikke støy som forringer signalet til DAB-radioen, sier Ole Jørgen Torvmark som er daglig leder i Digitalradio Norge.

- Burde dere ha informert bedre om problemet med LED-belysning?

- Vi har informert en del om det, men dette er generelt sett ikke et stort problem. Dersom det er problemer med DAB-signalet, bør brukerne undersøke om LED kan være støykilden ved å slå av lyset og eventuelt flytte støykilden vekk fra radioen. Jeg mener også at forhandlerne av radio og LED-pærer, som ofte er de samme, har et ansvar for å informere og hjelpe forbrukerne slik at de får et best mulig resultat, sier Torvmark.

Flere støykilder

NRK skriver følgende på sine hjemmesider: «Elektroniske apparater av ulike typer (wifi-routere, belysning, ladere etc) kan avgi støy, og dermed ødelegge for radiomottak i nærheten. Dette gjelder både for FM og DAB. Å flytte radioen til et annet sted kan redusere eller fjerne problemet, og bidra til å avdekke om årsaken er en lokal støykilde. Selv en mindre forflytning kan gjøre en forskjell.»