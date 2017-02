Rumensk lommetyv dro til Norge og meldte seg frivillig

Saken oppdateres.

17. januar landet den 40 år gamle lommetyven fra Romania på Værnes, etter at han hadde kontaktet en norsk advokat samt politiet og varslet at han ville melde seg.

- Vi fikk beskjed om at han ville reise hit frivillig fordi han hadde sett på tv at han var etterlyst, sier politiadvokat Bente Bøklepp ved Trøndelag politidistrikt.

Dansk bil ble viktig spor

I oktober og november 2015 ble det anmeldt flere tyverier av lommebøker på kjøpesenter og butikker ulike steder i Norge. Alle ofrene var eldre kvinner. Gjennom Adresseavisen advarte politiet om tyveriene, og MVK-teamet ved Sentrum politistasjon i Trondheim startet sin etterforskning. MVK er forkortelsen for mobile vinningskriminelle. Teamets hovedfokus er å avdekke og forebygge kriminalitet begått av tilreisende, utenlandske vinningsforbrytere.

30. oktober i fjor ble en 80 år gammel kvinne frastjålet en lommebok med nær 2000 kroner i kontanter ved Amfi Moa i Ålesund. I tillegg ble kontoen hennes tappet for 10 000 kroner ved bruk av et av bankkortene som lå i lommeboken.

Etter tyveriet så MVK-gruppen at en danskregistrert Peugeot hadde vært på stedet. Bilen kunne knyttes til en rumener med en leilighet i Danmark samt et mobiltelefonnummer han disponerte - dette ble et viktig spor.

Etterforskerne innhentet nemlig trafikkdata som viste at tre telefonnumre fulgte et mønster som passet med lommetyveriene.

Fulgte med på telefoner

Den kriminelle virksomheten startet i Ringsaker kommune før den rammet eldre i blant annet Møre og Romsdal og deretter i Trøndelag. Kvinner i både Melhus, Orkanger, Hommelvik, Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Trondheim ble robbet, før raidet ble avsluttet i Dombås - uten at noen ble pågrepet.

4. april i fjor så politietterforskerne at en av telefonene var på vei til Norge igjen, og dro for å ta mannen. Da han ble pågrepet i Molde hadde han allerede rukket å begå nye forhold.

Sør-Trøndelag tingrett dømte mannen til to års fengsel. Dommerne fant det bevist at mannen har robbet 13 kvinner og én mann i alderen 68 til 88 år for totalt nærmere 40 000 kroner . Retten mente videre at han hadde operert som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe, noe som skjerpet straffen.

Dømt for lommetyverier

47-åringen forklarte under rettssaken at han i oktober 2015 dro til Norge sammen med to andre rumenere i den allerede nevnte danskregistrerte bilen.

Etter dommen etterlyste politiet de to andre rumenerne i TV2 i programmet Åsted Norge. TV-kanalen innledet samtidig et samarbeid med en rumensk nettavis for å få oversatt den norske reportasjen til rumensk. Denne ble sendt, og 40-åringen fikk dermed se seg selv på nett-tv i hjemlandet. Dette skal ha ført til at han meldte seg frivillig og reiste til Norge.

20. januar ble 40-åringen varetektsfengslet etter at han selv ba om det. I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett går det frem at han kom seg til Norge etter å ha fått økonomisk bistand fra politiet.

Fire dager etter fengslingen erkjente mannen straffskyld for 13 lommetyverier i en tilståelsessak, og ble dømt til fengsel i halvannet år. Retten beskrev virksomheten slik: «Det er tale om mobile vinningskriminelle som begår systematiske og planlagte anslag mot eldre mennesker».

40-åringen er rumeneren som MVK-gruppen tidligere i etterforskningen knyttet til den danske leiligheten, får adresseavisen opplyst.

Tatt på grensa til Ungarn

Den tredje rumeneren (37) som politiet mistenkte for å ha deltatt på lommetyveriraidet i 2015, ble etterlyst internasjonalt. 5. januar ble han derfor pågrepet av politiet i Ungarn da han krysset grensa fra Romania. 9. februar ble han utlevert til Norge, og nå sitter han varetektsfengslet siktet for de samme 13 lommetyveriene som 47-åringen ble dømt for. Mannen er ennå ikke avhørt, ifølge politiadvokat Bøklepp, men i fengslingsmøtet forklarte 37-åringen at han var i Norge i perioden som siktelsen omhandler - for å begå tyverier.

- Omreisende vinningskriminelle er ofte ikke lett å ta med en gang. Når vi får pågripelser etter slike internasjonale etterlysninger, så viser det at systemet fungerer som det skal, sier Bøklepp.