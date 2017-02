Sjekkeguruene gir deg de beste tipsene for å lykkes på byen

Saken oppdateres.

Sjekkeekspertene er skjønt enige, man må tørre å ta initiativet dersom det skal bli blink på byen. Og alkohol gjør ingen noen tjenester. Adresseavisen har bedt to eksperter om å fortelle de beste triksene.

Steffen Furberg (26), opprinnelig fra Trondheim, er forfatter av boka «Kunsten med spillet» som handler om hvordan man blir en sjekkeartist.

Torkel Odden Guttormsen (34) har skrevet flere bøker om sjekking og dating. Han driver selskapet Genuine connections som tilbyr kurs i blant annet attraksjon og flørt.

- Vær edru

Hva er dine beste tips for sjekking på byen?

Steffen: – Det er greit å være dominerende når du er på byen, så ikke sitt å vent på at motparten kanskje gjør det. Da risikerer du å miste både interessen og personen. Start samtalen, still spørsmål, by til dans og gå for kysset. Ha fokus på lekne svar til spørsmålene du får. Ikke vær redd for å si noe galt. Vær en gøyal person, og unngå å ta deg selv eller situasjonen for seriøst.

Torkel: – Vær edru, alkohol gjør deg kanskje modigere, men langt mindre sjarmerende. Kyssing skjer ikke av seg selv, noen må ta initiativet. Altfor mange nordmenn sitter og venter på de riktige «tegnene» eller på at den andre skal ta det første skrittet.

- Ikke gi opp samtalen

Hva er den typiske feilen man gjør når man sjekker på byen?

Steffen: – Den største og mest ødeleggende feilen man gjør er at man blir for full. Mange trenger å drikke seg modig nok til å innlede samtaler. Ordene blir utydelige og sjarmen drukner. En annen tabbe, som spesielt gjelder menn, er at de prøver å spandere øl og drinker. Er man overivrig, kan man sende signal om at man ønsker noe i retur.

Torkel: – Mange forveksler nervøsitet med avvisning. Både menn og kvinner gir opp samtaler med den de er interessert i fordi de tror at vedkommende er avvisende når de egentlig bare er nervøs og usikker på hva de skal si. Så ikke gi opp samtalen med en gang bare fordi din utkårede virker litt distrahert. Du må slutte å snakke så mye om deg selv, og vær heller nysgjerrig på samtalepartneren. Det er ingenting som er mer attraktivt enn noen som er interessant.

- Bruk gjerne humor

Hva er dine beste tips for å lykkes på sjekkeapper eller datingsider?

Steffen: – Skaff deg et godt profilbilde som får frem din kjekke/pene side og som er av god kvalitet. Det bør ikke være ufokusert. Bruk flere bilder som sier at du er en sosialt oppegående person som liker å ha det morsomt sammen med venner. Ha variasjon blant bildene dine. Du kan lett bli satt i bås som treningsfreak eller festløve. I profilteksten bør du holde det kort og godt. Ikke vær desperat og kjedelig.

Torkel: – Det er kanskje politisk ukorrekt å si, men både menn og kvinner er mye mer overfladisk på nettdating enn når de møter noen ansikt til ansikt. Sørg for at bildene dine viser deg fra din beste side, og ikke bare bilder hvor du er sammen med andre. Folk vil se deg, og ikke dine venner. Ikke bruk bilder som er for skrytete. Vær original i meldingene dine. Noe humor er bra, men så lenge du enten får mottakeren til å smile, le litt eller bli nysgjerrig, så vil du få langt flere svar. Ta samtalen videre fra nettdating til den virkelige verden relativt raskt. Det er ingenting som dreper spenningen så raskt som endeløse tekstchatter om vær og vind.

