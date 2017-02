Tilbyr gratis fiskestang, agn og ferdigborede hull

Saken oppdateres.

Fra mandag til fredag i vinterferien inviterer Norges jeger- og fiskeforbund til isfiskefest i Bymarka. Foreningen stiller med gratis isfiskeutstyr, agn og ferdigborede hull.

- Folk trenger bare å ha med seg litt mat og varme klær. Vi sørger for utstyret og trivsel med bål , kaffe og saft, sier Marius Eian Simavik, friluftsveileder i Norges jeger- og fiskerforbund avdeling Sør-Trøndelag.

Trygg is

Blomstertjønna ligger like ved Skistua. Under prøveboring fredag formiddag var isen over 40 centimeter tjukk.

- Blomstertjønna ligger ganske høyt, så her er isen trygg og fin. Skal man fiske andre steder er det viktig å sjekke isen. Spesielt ved bekkeløp og elveoser kan isen være usikker, advarer Simavik.

- Hva trenger man for å fiske på isen?

- Du må ha hull i isen, så du trenger en isbor. Du trenger en pilk eller fiskestang. Maggot er god agn. Is-øse er også greit å ha for å fjerne slush i hullet. Samlet sett er dette en veldig rimelig fritidsaktivitet. Også ispigger da. Sikkerhetsutstyr er viktig og skal ikke ligge i sekken, men henge rundt halsen, påpeker friluftsveilederen.

- Hva er målet med dette tilbudet?

- Målet er å få folk ut i naturen og bruke den. Jeg tror mange har lyst til å prøve isfiske og nå får de sjansen kun få minutter fra Trondheim sentrum. Her er alt tilrettelagt, så det er bare å hive seg rundt, sier Simavik.

SE VIDEO: Isfiskemesterskap på Hestsjøen i 2011

Muligheter for stor ørret

Sju vann i Bymarka ble rotenonbehandlet i høst og på disse er det veldig liten vits i å prøve isfiske nå. I Blomstertjønna finnes det imidlertid fortsatt liv.

- Her skal det være en del stor ørret. Selv om vi ikke fikk sett noen i dag, regner jeg med at minst én av dem havner på en krok i neste uke, smiler Simavik.

LES OGSÅ: Her settes ørreten tilbake i Ilavassdraget

PS. Fiskekort i Blomstertjønna koster 60 kroner per døgn og kan kjøpes via SMS. Personer under 16 år fisker gratis.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .