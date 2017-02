I dag står bussene i Trondheim i tre timer

Saken oppdateres.

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening har vedtatt å gå til politisk streik rettet mot Sør-Trøndelag fylkeskommune mandag mellom klokka 10 og 13.

Noen busser går

- Klokka 10 starter aksjonen, og da vil 60-70 prosent av bussene i Trondheim stå. De vil kjøre ferdig rutene sine til det ikke er flere passasjerer om bord. Det er frivillig å delta i denne streiken, så noen busser vil fortsatt gå i rute, forteller Ole Roger Berg, leder for fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening.

Flybussene går som normalt. De streikende sjåførene skal ha en samling på Sorgenfri klokken 11.30.

Amper stemning

Streiken handler om bussjåførenes sosiale forhold, og retten til å kunne ta spisepauser sammen med kolleger i fellesarealer.

- I det anbudet som har gått ut er det ikke tatt hensyn til Fylkestingets vedtak om at også bussjåfører skal ha et sosialt liv på jobben og treffe sine kolleger. 30. mars går anbudsfristen ut, derfor er det viktig å markere hva vi mener nå, sier Berg.

- Hvordan er stemninga blant sjåførene?

- Det har vært en del usikkerhet fordi arbeidsgiver har hevdet at aksjonen er ulovlig. Det har vært litt ampert, sier fagforeningslederen.

- Krevende med streik

For samferdselsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, kom denne streiken overraskende.

- Jeg synes det er rart den er rettet mot oss. Sjåførene har allerede fått vedtatt i Fylkestinget at mange av kravene de stiller skal følges opp. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis arbeider vi med nå, og da er det litt krevende å få en slik streik i fanget, sier Solem.

Skal bruke 20 millioner

Fylkestinget har satt av 20 millioner kroner til sjåførfasiliteter.

- Vi skal bygge nye depoter og knutepunkt i de kommende årene og der vil det bli gode fasiliteter for sjåførene. Vi har også flotte hvilebuer som enkelte sjåfører nok må finne seg i å bruke. At alle sjåfører skal spise i fellesskap er et krav som ikke er gjennomført noen andre steder, og det vil bli meget krevende å få til, sier Solem.

- Forstår du at sjåførene ønsker å markere hva de mener med en streik?

- Jeg synes timingen er merkelig. Vi har fått klar beskjed fra Fylkestinget om at det skal tilrettelegges for sjåførene og det vil vi selvfølgelig gjøre innenfor de økonomiske rammene vi har. Men mye er fortsatt under planlegging, så vi vet ikke hvordan alt vil bli ennås, avslutter samferdselsdirektøren.

Disse rutene blir berørt

Rute 4, 5, 6, 7, 9, 18, 22, 36, 46, 55, 60, 63 og 66. Det vil ikke være alle avganger på rutene som blir innstilt, så følg med på Sanntid (ekstern lenke) om avgangen går. Reisegarantien gjelder ikke i forbindelse med streik og eventuelle følger av dette, skriver Atb på sine hjemmesider.

