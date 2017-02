De 69 sjåførene som streiket, trekkes i lønn

Saken oppdateres.

- Vi vil etter all sannsynlighet ta denne saken til Arbeidsretten, men vi avventer endelig avklaring fra Spekter som er arbeidsgiverorganisasjonen til Nettbuss, sier Nina Melsom, tariffdirektør i NHO.

Kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter sier at saken fortsatt ligger til vurdering hos dem.

55 sjåfører fra Nettbuss, 13 fra Trønderbilene og én sjåfør fra Tide deltok i streiken som av flere parter betegnes som tariffstridig.

Selve streiken dreier seg om at bussjåførene krever bedre sosiale forhold når de er på jobb, blant annet ved å få muligheten til å spise sammen. Kravet forutsetter at sjåførene kan avløse hverandre i rute, noe det er lagt ned forbud mot i anbudsutlysningen.

LO: - Ulovlig aksjon

I etterkant av den tre timer lange stansen i busstrafikken, var det uklart hvem som ga hvem rett i at det var en lovlig aksjon. LO-nestleder Tor-Arne Solbakken sier at de har sendt brev til Fagforbundet om streiken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer all den tid saken kan havne i arbeidsretten.

Adresseavisen har fått tilgang til brevet, der det står følgende: «LOs syn er at aksjonen vil være tariffstridig da den retter seg mot egne lønns- og arbeidsforhold. Vi ber derfor om forbundets tilbakemelding på at aksjonen ikke vil bli gjennomført.».

- Vi fikk beskjed fra Fagforbundet om at de støtter oss, så vi har forholdt oss til det hele veien, sier Ole Roger Berg, leder for fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening.

Delte ut 1400 flygeblader

Tirsdag jobbet Nettbuss fortsatt med å regne ut hva streiken hadde kostet dem.

- Vi har sagt at vi må vurdere de konsekvensene denne aksjonen fikk, og så summere opp. I utgangspunktet kan det være snakk om å trekke dem i lønn for den perioden de ikke var på jobb, sier kommunikasjonssjef Dag Bones i Nettbuss.

Også Tide og Trønderbilene har lagt opp til at bussjåførene som deltok vil bli trukket i lønn.

- Det er vi innforstått med, så det er ikke noe nytt. Det gjenstår å se om de vil ta saken til arbeidsretten. Hvis de gjør det, vil Fagforbundet sentralt ta saken med sine advokater, sier Ole Roger Berg.

Siden bussjåførene delte ut 1400 flygeblader i Midtbyen mandag morgen, og så lot busssene stå i tre timer, har de ifølge Berg mottatt mye støtte.

- Vi får positiv støtte fra nesten alle hold. Folk er veldig fornøyde med at vi ikke lot oss skremme av truslene.