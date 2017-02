Saken oppdateres.

I forrige uke var Else-Marie Lorck blant flere kunder i Mathallen som ble intervjuet i Adresseavisen i forbindelse med at butikken i Prinsens gate skal avvikles.

Hun og venninnen Randi Åldstedt har vært flittige spisegjester i Mathallen, og beklaget nedleggelsen av stedet.

En av uttalelsene de ble sitert på, er blitt oppfattet negativt. Senest av Kim Småge i et leserinnlegg i Adresseavisen.

«Ekkel uttalelse»

«Vi har fleipet med at det heretter blir Hornemansgården, men det blir det nok ikke. Det er på en måte et nederlag», lød sitatet.

«Det var en ekkel uttalelse, snobberi kaller jeg sånt. En nedvurdering av byens mest aktive kulturhus», skriver Kim Småge blant annet i innlegget.

- Oppfattet på en måte vi ikke har ment

- Det var absolutt ikke meningen å nedvurdere Hornemansgården. Tvert i mot har jeg bare positive ting å si. Jeg er ofte innom og kjenner godt Hornemansgården og aktivitetene som tilbys. Jeg er selv bruker av huset, blant annet av reiseformidlingen PER og fotklinikken. Det som var ment som selvironi er kommet feil ut, og blitt oppfattet på en måte vi ikke har ment, sier Lorck.

Også andre har reagert. I et annet leserinnlegg skriver Elsa Grubse Larsen at hun oppfatter uttalelsen som nedlatende om Hornemansgården. «Det var ikke et hyggelig trekk det der damer, å beskrive det flotte huset som noe som ikke holder mål!», skriver Larsen.

Mye besøk og stor aktivitet

Småge viser til at Hornemansgården ikke bare har en utmerket kafé, men at gården også er et sted for kurs, arrangementer, byens beste hage, dans, sang og bibliotek.

På Hornemansgårdens egen hjemmeside beskrives huset slik: «Det er stor aktivitet i Hornemansgården. Her finner du Café Horneman, frisør, kurs, reiseformidling, juridisk rådgiving, fotpleie og hørselsrådgiving i tillegg til en rekke andre arrangement. Gården er årlig vertskap for rundt 1200 kurs, møter og arrangementer, og aktivitetene drives av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO).»

Det vises også til at Festsalen kan leies til arrangement, og at Hornemansgården ble gitt til Trondheim bys eldre som en «Honnørgave» i forbindelse med tusenårsjubileet i 1997.