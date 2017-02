Frykter falske hjemmehjelpere

Saken oppdateres.

Trondheim kommune skriver tirsdag på sin egen hjemmeside at det har blitt stjålet noe uniformstøy som ansatte hjemmetjenesten bruker i forbindelse med et innbrudd ved Ilsvika helse- og velferdssenter.

Det er tre røde T-skjorter med kommunal logo, en blå bukse og fire magevesker med kommunens logo som er på avveie. Nå ber kommunalsjef Marit Ringseth Berg brukere av hjemmetjenesten til å være på vakt.

- Dette betyr at det kan være en fare for at noen kan utgi seg for å være fra hjemmetjenesten uten å være det. Vi oppfordrer derfor om at brukere av hjemmetjenesten ber om legitimasjon når hjemmetjenesten kommer, sier Ringseth Berg.

Det vises også til at ansatte på vanlig måte må legitimere seg når de besøker sine brukere.

- Selv om dette er lite, er det likevel en risiko for at klærne og utstyret kan bli misbrukt. Dette er bakgrunnen for at vi oppfordrer våre brukere til å være ekstra våkne, sier Ringseth Berg ifølge hjemmesiden til Trondheim kommune.