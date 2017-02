Saken oppdateres.

Trondhjems Adresseavis 20. februar 1917:

Er Graakalbanen paakrævet og vil den ikke virke mot sin hensigt?

«Mon banekomiteen hair over veiet anlæggets konsekvenser for byens herlige, men lille bymark som det sted hvor ikke alene legemet kan styrkes ved frisk luft og motion, men hvor ogsaa den like nødvendige hvile for nerver og sind kan erholdes ved ophold i stille vakre av bylivet nogenlunde uberørte omgivelser?

Godt og vel for de heldigere økonomisk stillede, for hvem banen muliggjør adgang til boliger. Forbindelsen med Bymarken maatte sporveien alene kunne lette ved at føres op i høide med dens nærmeste terræn. Derved vilde Stenberget, kanske den største an støtssten for de fleste for at kom me op i høiden, undgaaes, samtidig som dem framtidige bebyggelse i disse strøk vilde knyttes til byen.

Hvorfor ødelægge Bymarkens natur og ro med en jernbane og med dens tilbehør? Bymarken har hittil været et nogenlunde fredlyst sted, hvor man nogen øieblikke har kunnet rive sig løs fra alt det som minder om bylivets jag. Men mon den ikke ved banen vil miste denne sin karakter og nærmest bli et slags promenadestrøk . Banekomiteen motiverer blandt andet anlægget mod de naturskjønne trakter som banen skaffer adgang til. Vil nu de vedbli at være saa naturskjønne naar banen med sidespor, med bebyggelse, sanatorier, restauranter, sportshytter kommer istand? Saa skal vel ogsaa auto mobiltrafiken lettes av hensyn til turisterne, og en bred vei føres ind over Storheiavidden.

Utsigten beholder man forhaabentlig, men vil ikke den miste meget av sin tiltrækning paa grund av de nærmeste omgivelser og ved at følelsen av at være utenfor alt hvad smaker av by, kua blir en illusion. Bare det at føre en bane op til toppen av Graakallen blir en profanation av naturen. Natur og teknik nøret ikke sammen.

Skisporten vil banen vanskeliggjøre meget. Undertegnede har godt kjendskap til løiperne i Storheiatrakterne og ned til Skjelbreia. Allerede med den nuværende trafik er mange ofte i en miserabel forfatning. De kan jo være bra efter snefald om natten, men slike tilfælde blir slumpetræf. Hvordan vil de da se ut naar skiiøpernes antal blir kanske over det dobbelte. Man maa da næsten være akrobat for at kunne komme fra det uten brukne lemmer og ski.

Betragtet som naturmark er ikke Bymarken stor. Fra foten av Stenberget til Bodsberg skyssstation paa Byneset er det bare 3 timers jevn gang. Som skiterræn maa ogsaa undtages hele den nord-nordvestlige del med sine bratte skogaaser. Gjeitfjeldet er et for litet plataa, fordrer meget sne og er delvis opfyldt av plantningerne. Tilbake blir bare Storheiatrakterne med tilstøtende løiper ned til Skjelbreia. Enhver der som naturven og skiløper sætter pris paa Bymarken som det sted hvor han kan finde styrke for legemet og ro for sindet og derved opnaa mere kraft til det daglige slit, vil bli skuffet av de projekterte anlæg. Burde ikke hensynene til disse veie tyngst naar talen er om Graakalbanens nytte for byens befolkning? Den vil istedenfor at hjælpe alle til Bymarkens herligheter ødelægge for alle, undtat spekulanter og de bedre økonomisk situerte. Skal Bymarkens nuværende karakter ødelægges bare for at lette adgangen for en sværm av uten og indenlandske turister og for deres gulds skyld? Kjøpes ikke i dette tilfælde penge for dyrt?

A. P