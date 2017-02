Startet for én måned siden - har allerede planer om nye restauranter ute i bydelene

Her holder de til. Klikk på de blå merkene for mer informasjon.

Saken oppdateres.

Den første helgen Kompis var åpen på Byåsen i Trondheim, kom det så mye folk at restauranten måtte stenge én times tid for å få unna køen. Nå er de også i gang på Lade og de tre kameratene bak konseptet har allerede begynt å forhøre seg om nye lokaler utenfor sentrum.

For det er det som er konseptet: Å tilby god take away-mat til beboerne utenfor sentrumskjernen i Trondheim. Og hamburger grillet på kull er spesialiteten ved siden av pizza og milkshake.

Les også: Full retro i Vuddu Valley

Slipper å dra inn til sentrum

- Ideen kom etter at en av oss tre flyttet til Byåsen. Han syntes tilbudet på take away ikke var særlig godt. Vi tilbyr god mat i nærområdet, slik at de slipper å dra inn til sentrum for å handle, sier Tom Sollihaug som er markedsmannen av de tre. De to andre, Øistein Kristiansen og Kenneth Sørgård, er kokker med lang fartstid i Trondheim.

Les også: Ut med Nyfiken, inn med restaurantkjede

På restauranten på Munkvoll på Byåsen er det omlag 25 sitteplasser, på Ladetorget er det 40. Trioen har skapt en atmosfære som apellerer til alle aldersgrupper. De ønsker at både barn, ungdom, voksne og eldre skal føle seg velkommen i lokalene. De to restaurantene har nå nærmere 20 ansatte til sammen.

- Vi kjører egne oppskrifter på burgerne og ingen av råvarene har vært innom fryseren, sier Sollihaug.

- Er folk opptatt av det?

- De er opptatt av at det smaker godt. Da kommer de tilbake, sier Sørgård.

Les også: - Østbyen mangler bydelspub

Kan bli flere

- Hvor kan de nye restaurantene komme?

- Det blir jo i områdene rundt sentrum som Heimdal, Ranheim og Moholt. Steder der folk kan svinge innom på tur hjem. Steder som er lett tilgjengelige og har gratis parkering, sier Sollihaug.

Les også: Denne restauranten er nummer én på Tripadvisor i Trondheim

Burgerbil

Og snart er også burgerbilen på veien. Den skal selge hamburgere og samtidig være en mobil reklameplakat for restauranten.

- Vi håper å ha den på veien i løpet av mars måned, sier Sollihaug.

- God mat

På Lade er det bra med folk i restauranten ved lunsjtider mandag.

- Dette er veldig bra. Maten er god. Det har manglet noe slikt i nærheten her, sier Christ Valbrek og Kim Holten.

De to jobber på Lade og har allerede rukket å være innom tre-fire ganger siden åpningen 14. februar. Åpningen på Byåsen var 25. januar.

- Hva vil dere sammenligne dette konseptet med?

- Bror og Sot , sier de to.

Les også: God butikk å servere trøndere middag