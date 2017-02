DAB-smutthull i tv-kontakten

Saken oppdateres.

John Kåre Pettersen har hatt radioen tilkoblet det analoge uttaket for radio i tv-uttaket til Get. Da NRK gikk over til DAB i Midt-Norge 8. februar, forsvant signalet og det ble stille i radioen hans. Nå forteller han at signalet er tilbake og han kan høre NRK-sendinger på FM-båndet igjen.

- Jeg skrudde på radioen fredag i forrige uke for å sjekke om radiosignalet var kommet tilbake, og det var det. Nå har jeg P1, P2 og P3 og er veldig fornøyd med det. Jeg skulle også gjerne hatt P1+ og NRK Alltid nyheter, så det bør de fikse, sier John Kåre Pettersen.

Et lite mysterium

Verken Digitalradio Norge, som håndterer det meste av DAB-overgangen for NRK, eller Get kan gi et godt svar på hva som har skjedd.

- Vi vet ikke hva det kommer av, men det er jo hyggelig at de kan ta inn radio på den måten, sier Silje N. Thoresen som er kommunikasjonssjef i Get.

NRK mener det er kabel-tv-selskapene som sitter med nøkkelen:

- Vi har kun kontroll på vårt sendenett og ikke på kabelnettet. Dette må ligge hos kabel-tv-operatørene, sier Bjarne André Myklebust, som er distribusjonssjef i NRK.

Stenger det analoge radiosignalet

Teleseskapene Get og Canal Digital har planer om å stenge mulighetene for å ta inn analog radio. Tv-uttaket i veggen gir tilgang til både digital og analog radio. FM-radiosignalet fra Get skulle nå vært borte som følge av at NRK gikk av FM nettet i Midt Norge. Get har valgt å følge NRKs plan for å gå vekk fra analoge sendinger. Likevel er ikke signalet borte. Sannsynligvis vil det forsvinne i løpet av året.

- I Trondheim har Get samme oppsett på analogt FM-signal som NRK. Når NRK slukker sitt FM radionett i Norge, har vi vært forberedt på at også Get sine kunder blir rammet av det, bekrefter kommunikasjonssjef i Get, Silje N. Thoresen.

Satser digitalt

Det betyr også at Get-kunder ikke kan ta inn lokalradioer som fremdeles sender på det analoge nettet.

- Det mange ikke er klar over er at det i Get boksen er et stort utvalg av digitale radio og musikk-kanaler som kan benyttes nå når det analoge signalet blir borte. Radiokanalene finnes i kanalmenyen i Get – boksen. Get kunder trenger dermed ikke kjøpe ny DAB radio for å høre på de vanligste radiokanalene, de finnes allerede i Get boksen, sier Thoresen.

Get har planer om å skru av det analoge tv-signalet i løpet av 2017/2018 som et ledd i å gi kundene et bedre digitalt produkt. Get vil komme tilbake til når det vil inntreffe for Midt Norge. Det samme gjelder Canal Digital som også ønsker å utnytte de digitale mulighetene og på sikt vil kutte ut de analoge signalene.